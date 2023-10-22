Hasil Mainz 05 vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: FC Hollywood Menang 3-1!

MAINZ - Hasil Mainz 05 vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion MEWA Arena, Mainz, Minggu (22/10/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 bagi tim tamu.

Gol Bayern disumbangkan Kingsley Coman (11'), Harry Kane (16'), dan Leon Goretzka (59'). Sementara itu, tuan rumah hanya sanggup membalas lewat gol Anthony Caci (43').

Jalannya Pertandingan

Tim tamu tampil dominan sejak menit awal. Baru 11 menit, Coman sudah berhasil mengoyak jala gawang Robin Zentner. Aksi individu Sane berhasil diakhiri dengan umpan yang diselesaikan dengan manis.

Selang lima menit, giliran Kane yang menambah keunggulan. Umpan Jamal Musiala menemukan Goretzka di tiang jauh. Bola kemudian diumpan ke arah striker asal Inggris itu untuk memaksa Zentner memungut bola dari gawangnya.

Unggul 2-0, Bayern terus mendominasi penguasaan bola. Akan tetapi, mereka kesulitan untuk menambah gol. Malahan, tuan rumah memperkecil skor di menit ke-42.

Brajan Gruda menari-nari di lini pertahanan Munich sebelum melepas umpan untuk Caci. Dari jarak dekat, ia melepaskan tembakan keras untuk menaklukkan Svein Ulreich. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum.