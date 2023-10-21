3 Pesepakbola Dunia yang Kena Hukuman Gara-Gara Vokal Bela Palestina, Nomor 1 Pemain Bayern Munich

SEBANYAK 3 pesepakbola dunia terkena hukuman gara-gara vokal untuk bela Palestina. Ketiga pemain tersebut masing-masing dihukum oleh pihak klub karena secara terbuka membela Palestina.

Seperti diketahui, perang kembali meletus di Jalur Gaza, Palestina pada 7 Oktober 2023. Perang antara pasukan Hamas dengan Israel itu telah merenggut ribuan orang yang tidak bersalah.

Parahnya lagi, pasukan Israel melakukan penyerangan dan pengeboman ke fasilitas umum seperti rumah sakit ataupun masjid yang tidak sepantasnya menjadi sasaran perang.

Melihat kondisi tersebut, sederet pesepakbola turut serta menyuarakan aspirasinya untuk membela Palestina. Mereka secara terbuka mengecam kejahatan genosida berkedok perang dari Israel melalui laman sosial media pribadi.

Namun sayangnya, aksi solidaritas membela Palestina mereka dikecam oleh klub mereka yang berkompetisi di negara anti Palestina. Akibatnya, mereka mendapat hukuman dari pihak klub.

Berikut adalah 3 pesepakbola dunia terkena hukuman gara-gara vokal untuk bela Palestina:

3. Anwar El Ghazi - FSV Mainz 05





Anwar El Ghazi merupakan pemain yang kini bermain bersama salah satu klub Liga Jerman, FSV Mainz. Perlu diketahui, Jerman merupakan salah satu negara yang mendukung Israel dan bukan Palestina.

Pada Minggu malam, Anwar El Ghazi mengunggah sebuah postingan terkait pendapatnya mengenai konflik Palestina dan Israel. Akibat hal tersebut, FSV Mainz 05 melarangnya ikut berlatih dan bertanding.