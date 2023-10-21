Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pesepakbola Dunia yang Kena Hukuman Gara-Gara Vokal Bela Palestina, Nomor 1 Pemain Bayern Munich

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |20:23 WIB
3 Pesepakbola Dunia yang Kena Hukuman Gara-Gara Vokal Bela Palestina, Nomor 1 Pemain Bayern Munich
Pemain Bayern Munich, Noussair Mazraoui (kiri) yang kena hukuman karena bela Palestina. (Foto: Instagram/nousmaz93)
A
A
A

SEBANYAK 3 pesepakbola dunia terkena hukuman gara-gara vokal untuk bela Palestina. Ketiga pemain tersebut masing-masing dihukum oleh pihak klub karena secara terbuka membela Palestina.

Seperti diketahui, perang kembali meletus di Jalur Gaza, Palestina pada 7 Oktober 2023. Perang antara pasukan Hamas dengan Israel itu telah merenggut ribuan orang yang tidak bersalah.

Parahnya lagi, pasukan Israel melakukan penyerangan dan pengeboman ke fasilitas umum seperti rumah sakit ataupun masjid yang tidak sepantasnya menjadi sasaran perang.

Melihat kondisi tersebut, sederet pesepakbola turut serta menyuarakan aspirasinya untuk membela Palestina. Mereka secara terbuka mengecam kejahatan genosida berkedok perang dari Israel melalui laman sosial media pribadi.

Namun sayangnya, aksi solidaritas membela Palestina mereka dikecam oleh klub mereka yang berkompetisi di negara anti Palestina. Akibatnya, mereka mendapat hukuman dari pihak klub.

Berikut adalah 3 pesepakbola dunia terkena hukuman gara-gara vokal untuk bela Palestina:

3. Anwar El Ghazi - FSV Mainz 05

Anwar El Ghazi

Anwar El Ghazi merupakan pemain yang kini bermain bersama salah satu klub Liga Jerman, FSV Mainz. Perlu diketahui, Jerman merupakan salah satu negara yang mendukung Israel dan bukan Palestina.

Pada Minggu malam, Anwar El Ghazi mengunggah sebuah postingan terkait pendapatnya mengenai konflik Palestina dan Israel. Akibat hal tersebut, FSV Mainz 05 melarangnya ikut berlatih dan bertanding.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180900/pesepakbola_top_dunia_kompak_hina_indonesia_dfb-KQ5N_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Hina Indonesia, Nomor 1 Sebut Indonesia Negara Miskin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179934/timnas_jerman_u_17-PGXW_large.jpg
5 Negara Calon Kuat Juara Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Segrup dengan Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179576/timnas_indonesia_u_17-7fzB_large.jpg
4 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-17 yang Resmi Dipanggil ke Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Kiper FC Utrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/261/3179137/4_calon_lawan_persib_bandung_di_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026-hdTv_large.jpg
4 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Raksasa Australia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639659/jonatan-christie-juara-hylo-open-2025-usai-sikat-magnus-johannesen-naa.webp
Jonatan Christie Juara Hylo Open 2025 usai Sikat Magnus Johannesen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/penyerang_as_roma_paulo_dybala_gagal_mengeksekusi.jpg
Dybala Menangis di Bangku Cadangan usai Cedera Lawan Milan, Gasperini: Ini Kehilangan Terbesar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement