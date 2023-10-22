Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AS Roma vs Monza di Liga Italia 2023-2024: Gol Telat Bantu Il Lupi Kalahkan 10 Pemain Lawan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |21:15 WIB
Hasil AS Roma vs Monza di Liga Italia 2023-2024: Gol Telat Bantu <i>Il Lupi</i> Kalahkan 10 Pemain Lawan
AS Roma menang tipis 1-0 atas AC Monza (Foto: Twitter/@ASRomaEN)
A
A
A

ROMA - Hasil AS Roma vs Monza di Liga Italia 2023-2024 telah diketahui. Duel di Stadion Olimpico, Roma, Minggu (22/10/2023) malam WIB, berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk Il Lupi.

Gol tunggal kemenangan tuan rumah dicetak Stephan El Shaarawy di menit ke-90. Poin penuh itu membantu Roma mendekati empat besar di klasemen Liga Italia 2023-2024.

Stephan El Shaarawy mencetak gol tunggal kemenangan AS Roma atas AC Monza (Foto: Twitter/@ASRomaEN)

Jalannya Pertandingan

Tampil di hadapan publiknya sendiri, AS Roma langsung melancarkan serangan ke lini pertahanan Monza. Di menit ke-5 tim berjuluk Giallorossi itu menciptakan peluang lewat tendangan Bryan Cristante yang masih bisa dihadang kubu tim tamu.

Sementara itu, Monza bukan tanpa perlawanan. Pasukan Rafaelle Palladino juga mampu menebar ancaman ke gawang AS Roma kendati belum ada yang membuahkan gol. Pertandingan pun berjalan cukup alot karena hingga memasuki menit ke-25 belum ada gol yang tercipta.

Kedua kesebelasan masih terus mencari celah untuk mencetak gol keunggulannya. AS Roma mendapat peluang lewat Romelu Lukaku di menit ke-33 yang sayangnya masih melebar ke kiri gawang Monza.

Monza harus mendapat petaka di menit ke-41 karena harus bermain dengan 10 pemain setelah D’Ambrosio diganjar kartu merah. Hingga peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, kedua tim belum bisa mencetak gol. Alhasil, AS Roma dan Monza masih bermain imbang 0-0 untuk sementara.

Halaman:
1 2
      
