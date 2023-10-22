Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Gacor di AS Roma, Romelu Lukaku Makin Spesial di Mata Jose Mourinho: Dia Selalu Cetak Gol!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |20:06 WIB
Gacor di AS Roma, Romelu Lukaku Makin Spesial di Mata Jose Mourinho: Dia Selalu Cetak Gol!
Romelu Lukaku kala membela AS Roma. (Foto: Reuters)
ROMA – Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, melempar sanjungan setinggi langit untuk Romelu Lukaku. Sosok Lukaku jadi makin spesial buat Mourinho karena sukses terus mencetak gol.

Jose Mourinho mengatakan Lukaku adalah pemain yang dibutuhkan oleh AS Roma pada musim ini. Oleh karena itu, dia sangat menyambut baik kedatangan pemain itu dan langsung bisa berkontribusi.

Romelu Lukaku

"Dia selalu mencetak gol, dia punya sifat mencetak gol," Jose Mourinho, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (22/10/2023).

Mourinho mengatakan kehadiran Lukaku memang membuat banyak opsi menyiapkan skema tim. Tentunya, dia pastikan AS Roma musim ini akan lebih baik ketimbang musim lalu.

"Kami bukan tim yang sangat cepat, ia juga memberi kami kedalaman ini," jelas Mourinho.

