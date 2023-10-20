Joao Cancelo Percaya Diri Klaim Timnas Portugal sebagai Calon Juara Usai Lolos ke Putaran Final Piala Eropa 2024

JOAO Cancelo percaya diri klaim Timnas Portugal sebagai calon juara usai lolos ke putaran final Piala Eropa 2024. Menurut bek Barcelona itu, Selecao das Quinas – julukan Portugal – punya kualitas untuk bersaing.

Timnas Portugal memastikan kelolosan ke putaran final pada Oktober 2023 usai memuncaki Grup J dengan koleksi 24 poin dari delapan laga. Babak kualifikasi masih menyisakan dua laga lagi untuk mereka, namun catatan Joao Cancelo dan kolega tidak mungkin tersusul.

Joao Cancelo mengatakan timnya saat ini dihuni pemain-pemain terbaik yang syarat dengan kualitas. Oleh karena itu, menurutnya sangat pantas Portugal adalah kandidat kuat untuk merebut gelar juara.

"Kami semua bermain untuk klub-klub besar. Kami mempunyai kewajiban untuk menganggap diri kami sebagai favorit," kata Joao Cancelo dilansir dari Tuttomercato, Kamis (19/10/2023).

Pemain Barcelona itu mengatakan persaingan dalam perebutan gelar juara Piala Eropa pasti tidak akan mudah untuk timnya. Oleh karena itu, Portugal harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar kualitasnya meningkat.