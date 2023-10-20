Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Joao Cancelo Percaya Diri Klaim Timnas Portugal sebagai Calon Juara Usai Lolos ke Putaran Final Piala Eropa 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |02:05 WIB
Joao Cancelo Percaya Diri Klaim Timnas Portugal sebagai Calon Juara Usai Lolos ke Putaran Final Piala Eropa 2024
Joao Cancelo yakin Timnas Portugal merupakan kandidat juara Piala Eropa 2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

JOAO Cancelo percaya diri klaim Timnas Portugal sebagai calon juara usai lolos ke putaran final Piala Eropa 2024. Menurut bek Barcelona itu, Selecao das Quinas – julukan Portugal – punya kualitas untuk bersaing.

Timnas Portugal memastikan kelolosan ke putaran final pada Oktober 2023 usai memuncaki Grup J dengan koleksi 24 poin dari delapan laga. Babak kualifikasi masih menyisakan dua laga lagi untuk mereka, namun catatan Joao Cancelo dan kolega tidak mungkin tersusul.

Timnas Portugal

Joao Cancelo mengatakan timnya saat ini dihuni pemain-pemain terbaik yang syarat dengan kualitas. Oleh karena itu, menurutnya sangat pantas Portugal adalah kandidat kuat untuk merebut gelar juara.

"Kami semua bermain untuk klub-klub besar. Kami mempunyai kewajiban untuk menganggap diri kami sebagai favorit," kata Joao Cancelo dilansir dari Tuttomercato, Kamis (19/10/2023).

Pemain Barcelona itu mengatakan persaingan dalam perebutan gelar juara Piala Eropa pasti tidak akan mudah untuk timnya. Oleh karena itu, Portugal harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar kualitasnya meningkat.

Halaman:
1 2
      
