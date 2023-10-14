Cetak 2 Gol di Laga Timnas Portugal vs Slovakia, Cristiano Ronaldo Makin Tinggalkan Lionel Messi di Daftar Pencetak Gol Terbanyak Level Internasional!

CETAK 2 gol di laga Timnas Portugal vs Slovakia, Cristiano Ronaldo makin tinggalkan Lionel Messi di daftar pencetak gol terbanyak level internasional! Laga Portugal vs Slovakia pada lanjutan Grup J Kualifikasi Piala Eropa 2024 itu digelar di Stadio Do Dragao, Sabtu (14/10/2023) dini hari WIB.

Selecao das Quinas -julukan Timnas Portugal- berhasil menang dengan skor 3-2 atas Slovakia. Gol-gol kemenangan juara Piala Eropa 2016 itu dilesakkan via brace Cristiano Ronaldo (29', 72') serta satu gol Goncalo Ramos (18'). Sementara itu, Slovakia hanya bisa membalas gua gol via David Hancko (69') dan Stanislav Lobotka (80').

Berkat tambahan dua golnya itu, Cristiano Ronaldo semakin mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak di level internasional bersama Timnas Portugal. Megabintang Al Nassr itu menempati urutan pertama dengan koleksi 125 gol dari 202 caps bersama Selecao das Quinas.

Angka tersebut jauh di atas legenda Timnas Iran, Ali Daei, yang sempat memimpin rekor pencetak gol terbanyak di level internasional sebelum dipatahkan oleh Cristiano Ronaldo. Ali Daei yang sudah pensiun telah mencetak 108 gol dari 148 pertandingan bersama Timnas Iran.

Sementara itu, urutan ketiga ditempati oleh rival bebuyutan Cristiano Ronaldo yakni Lionel Messi. La Pulga -julukan Lionel Messi- telah mencetak total 104 gol dari 177 penampilan bersama Timnas Argentina.