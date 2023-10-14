Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Eropa 2024 Semalam: Prancis Sikat Belanda 2-1, Portugal Kalahkan Slovakia 3-2!

HASIL lengkap Kualifikasi Piala Eropa 2024 semalam akan dibahas Okezone. Ada sebanyak tujuh pertandingan yang dilangsungkan mulai Jumat, 13 Oktober 2023 malam WIB hingga Sabtu, 14 Oktober 2023 dini hari WIB.

Di antaranya, ada partai big match di Grup B yang mempertemukan antara Belanda vs Prancis. Bermain di Stadion Amsterdam Arena, Sabtu (14/10/2023) dini hari WIB, Les Bleus -julukan Timnas Prancis- sukses menang dengan skor 2-1.

Gol-gol kemenangan Prancis diborong oleh brace Kylian Mbappe (7', 53'). Sementara itu, Belanda harus puas menelan kekalahan di kandangnya sendiri usai hanya bisa membalas satu gol via aksi Quilindschy Hartman di menit ke-83.

Berkat hasil ini, Prancis untuk sementara kukuh bertengger di puncak klasemen Grup B dengan koleksi 18 poin dari 6 laga. Sementara itu, Belanda harus rela berada di posisi ketiga dengan koleksi 9 poin dari 5 laga, di bawah Yunani yang menempati posisi kedua dengan 12 poin dari 6 laga.

Pada laga lainnya, ada duel Portugal vs Slovakia pada lanjutan Grup J Kualifikasi Piala Eropa 2024. Bertanding di Stadio Do Dragao, Sabtu (14/10/2023) dini hari WIB,

Selecao das Quinas -julukan Timnas Portugal- menang dengan skor 3-2 atas Slovakia. Sang megabintang Portugal, Cristiano Ronaldo, mencetak brace (29', 72') serta satu gol dari Goncalo Ramos (18'). Adapun, Slovakia hanya bisa membalas via David Hancko (69') dan Stanislav Lobotka (80').