Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bayern Munich Bantai Freiburg 3-0, Thomas Tuchel Sangat Puas

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |03:04 WIB
Bayern Munich Bantai Freiburg 3-0, Thomas Tuchel Sangat Puas
Bayern Munich menang 3-0 atas Freiburg di Liga Jerman 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH – Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel sangat puas usai timnya menghajar Freiburg 3-0 di pekan ketujuh Liga Jerman 2023-2024. Tuchel mengatakan, pasukannya bermain dengan sempurna.

Bayern Munich mengalahkan Freiburg di Allianz Arena, Munich, Jerman pada Minggu (8/10/2023) malam WIB. Mendominasi pertandingan, Die Rotten -julukan Bayern Munich- kembali meraup tiga poin.

Tiga gol untuk Bayern Munich dicanangkan oleh Kingsley Coman (12’, 85’) dan Leroy Sane (25’). Dengan kemenangan ini, pasukan Thomas Tuchel belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan di Liga Jerman 2023-2024.

Tuchel mengatakan sangat senang timnya kembali mengambil poin penuh di pekan ketujuh. Menurut mantan pelatih Chelsea itu, Thomas Muller dan kolega bermain sempurna dalam pertandingan tersebut.

“Saya jelas sangat senang dengan pertandingan dan hasilnya. Kami pantas mendapatkan hasilnya,” ujar Tuchel dilansir dari laman resmi Bayern Munich, Senin (9/10/2023).

“Itu adalah tampilan yang sangat bagus hari ini. Kami bermain dengan konsentrasi dan kelancaran tinggi dari awal hingga akhir. Kami menciptakan banyak peluang hari ini dan hanya sedikit yang kebobolan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/51/3013465/reaksi-guardiola-soal-vincent-kompany-yang-segera-jadi-pelatih-bayern-munich-4nH4L1ttpa.jpg
Reaksi Guardiola soal Vincent Kompany yang Segera Jadi Pelatih Bayern Munich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/51/3010740/5-pelatih-top-dunia-ini-tolak-mentah-mentah-melatih-bayern-munich-di-musim-2023-2024-nomor-1-ogah-clbk-WpQskBbqiH.JPG
5 Pelatih Top Dunia Ini Tolak Mentah-Mentah Melatih Bayern Munich di Musim 2023-2024, Nomor 1 Ogah CLBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/51/3010308/samai-rekor-fantastis-arsenal-dan-juventus-xabi-alonso-akui-bangga-dengan-bayer-leverkusen-tbLd1hg5HT.jpg
Samai Rekor Fantastis Arsenal dan Juventus, Xabi Alonso Akui Bangga dengan Bayer Leverkusen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/51/3010232/hasil-hoffenheim-vs-bayern-munich-di-liga-jerman-2023-2024-kalah-2-4-fc-hollywood-akhiri-musim-di-peringkat-ketiga-hDJdhDJkio.jpg
Hasil Hoffenheim vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Kalah 2-4, FC Hollywood Akhiri Musim di Peringkat Ketiga
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635467/ibf-tunda-lelang-promotor-duel-bakhram-murtazaliev-vs-josh-kelly-aoq.webp
IBF Tunda Lelang Promotor Duel Bakhram Murtazaliev vs Josh Kelly
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/08/psm_makassar_menggenjot_fisik_para_pemainnya_jelan.jpg
PSM Makassar Dapatkan Pelatih Baru dari Eropa Gantikan Bernardo Tavares
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement