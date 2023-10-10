Bayern Munich Bantai Freiburg 3-0, Thomas Tuchel Sangat Puas

MUNICH – Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel sangat puas usai timnya menghajar Freiburg 3-0 di pekan ketujuh Liga Jerman 2023-2024. Tuchel mengatakan, pasukannya bermain dengan sempurna.

Bayern Munich mengalahkan Freiburg di Allianz Arena, Munich, Jerman pada Minggu (8/10/2023) malam WIB. Mendominasi pertandingan, Die Rotten -julukan Bayern Munich- kembali meraup tiga poin.

Tiga gol untuk Bayern Munich dicanangkan oleh Kingsley Coman (12’, 85’) dan Leroy Sane (25’). Dengan kemenangan ini, pasukan Thomas Tuchel belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan di Liga Jerman 2023-2024.

Tuchel mengatakan sangat senang timnya kembali mengambil poin penuh di pekan ketujuh. Menurut mantan pelatih Chelsea itu, Thomas Muller dan kolega bermain sempurna dalam pertandingan tersebut.

“Saya jelas sangat senang dengan pertandingan dan hasilnya. Kami pantas mendapatkan hasilnya,” ujar Tuchel dilansir dari laman resmi Bayern Munich, Senin (9/10/2023).

“Itu adalah tampilan yang sangat bagus hari ini. Kami bermain dengan konsentrasi dan kelancaran tinggi dari awal hingga akhir. Kami menciptakan banyak peluang hari ini dan hanya sedikit yang kebobolan,” tambahnya.