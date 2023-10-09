Hasil Bayern Munich vs Freiburg di Liga Jerman 2023-2024: Kingsley Coman Cetak Brace, Die Roten Pesta Gol 3-0!

HASIL Bayern Munich vs Freiburg di Liga Jerman 2023-2024 sudah diketahui. Die Roten -julukan Bayern Munich- pun sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0!

Laga Bayern Munich vs Freiburg digelar di Allianz Arena, Munich, pada Senin (9/10/2023) dini hari WIB. Gol Bayern dicetak oleh Lorey Sane (25’) dan brace Kingsley Coman pada menit ke-12 dan 85.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Penampilan apik ditunjukkan Bayern sejak awal laga. Alhasil, mereka bisa unggul cepat di awal pertandingan.

Gol pembuka Bayern dicetak oleh Kingsley Coman pada menit ke-12. Dia berhasil memanfaatkan dengan baik umpan ciamik yang dilepaskan Thomas Muller. Bayern pun unggul 1-0!

Setelah itu, Bayern tampil makin trengginas. Di menit ke-25, Bayern pun akhirnya bisa menggandakan keunggulan. Kali ini, gol dicetak oleh Leroy Sane usai memanfaatkan umpan dari Harry Kane. Bayern makin unggul 2-0!

Makin tertinggal, Freiburg berusaha memangkas jarak. Tetapi, usaha mereka gagal berbuah manis. Skor 2-0 untuk kenggulan Bayern pun terjaga hingga akhir babak pertama.