HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Borussia Dortmund vs Union Berlin di Liga Jerman 2023-2024: Drama 6 Gol, Die Borussen Raih 3 Poin!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |22:52 WIB
Hasil Borussia Dortmund vs Union Berlin di Liga Jerman 2023-2024: Drama 6 Gol, Die Borussen Raih 3 Poin!
Laga Borussia Dortmund vs Union Berlin. (Foto: Borussia Dortmund)
A
A
A

HASIL Borussia Dortmund vs Union Berlin di Liga Jerman 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Die Borussen -julukan Borussia Dortmund- sendiri sukses meraih kemenangan dengan skor 4-2.

Duel Borussia Dortmund vs Union Berlin digelar di Signal Iduna Park, pada Sabtu (7/10/2023) malam WIB. Gol Dortmund dicetak oleh Niclas Fullkrug (7’), Nico Schlotterbeck (49’), Julian Brandt (54’), dan Julian Ryerson (71’).

Borussia Dortmund vs Union Berlin

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borussia Dortmund mengawali laga dengan begitu apik. Mereka bisa tampil trengginas sehingga langsung membuka keunggulan di menit ke-7.

Ialah Niclas Fullkrug yang mencatatkan namanya di papan skor. Berkat aksi ciamiknya, Dortmund unggul 1-0!

Tetapi, keunggulan Dortmund tak berlangsung lama. Hanya berselang dua menit kemudian, Union Berlin bisa menyamakan kedudukan lewat aksi Robin Gosens. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Christopher Trimmel. Skor imbang 1-1.

Bahkan, Union Berlin kemudian bisa berbalik unggul. Tepatnya di menit ke-31, Leonardo Bonucci berhasil menjebol gawang Borussia Dortmund lewat tendangan penalti. Skor 2-1 untuk keunggulan Union Berlin pun terjaga hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
