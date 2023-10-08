Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Lengkap Matchday Pertama Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Indonesia Ngamuk 12-0, Iran Hajar Maladewa 18-2!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |07:14 WIB
Hasil Lengkap Matchday Pertama Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Indonesia Ngamuk 12-0, Iran Hajar Maladewa 18-2!
Timnas Futsal Indonesia menang 12-0 atas Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 (Foto: Instagram Timnas Futsal)
A
A
A

HASIL lengkap matchday pertama Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 akan dibahas Okezone. Dari 12 laga yang berlangsung pada Sabtu (7/10/2023) kemarin, di antaranya Timnas Futsal Indonesia ngamuk 12-0 hingga Iran hajar Maladewa 18-2!

Timnas Futsal Indonesia sendiri sukses berpesta gol ke gawang Makau dengan 12 gol tanpa balas. Laga pertama Grup B tersebut digelar di Dammam, Arab Saudi, pada Sabtu (7/10/2023) malam WIB.

Timnas Futsal Indonesia mendominasi atas Makau sepanjang pertandingan. Tak pelak, tim asuhan Marcos Sorato itu unggul 5-0 di babak pertama, dan sukses menambah tujuh gol lagi di babak kedua hingga laga berakhir dengan skor telak 12-0.

Gol pembuka skuad Timnas Futsal Indonesia dicetak oleh gol bunuh diri Antonio (3'). Kemudian, Ardiyansyah Runtuboy mencetak dua gol (4' , 37'), Syauqi Saud hattrick (16', 18' , 39'), Alfajri Zikri (17'), Samuel Eko (23'), Ka Chon (28' bunuh diri), dan hattrick Evan Soumilena (34' , 39' , 39').

Berkat kemenangan ini, Timnas Futsal Indonesia berada di puncak klasemen sementara Grup B kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Sementara itu, laga Grup B lainnya yakni Arab Saudi vs Afghanistan harus ditunda dan akan bertanding malam ini.

Selanjutnya, Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi Afghanistan pada 9 Oktober 2023 mendatang. Terakhir, laga penentu saat melawan tuan rumah Arab Saudi yang akan dimainkan pada 11 Oktober 2023.

