HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalah dari Irak, Timnas Futsal Malaysia di Ambang Gagal Lolos ke Piala Asia Futsal 2024!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |21:58 WIB
Kalah dari Irak, Timnas Futsal Malaysia di Ambang Gagal Lolos ke Piala Asia Futsal 2024!
Laga Timnas Futsal Malaysia vs Timnas Futsal Irak di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. (Foto: Instagram/@famalaysia)
A
A
A

TIMNAS Futsal Malaysia di ambang gagal lolos ke Piala Asia Futsal 2024. Pasalnya, Timnas Futsal Malaysia baru saja menelan kekalahan dari Irak di laga perdana Grup G Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024.

Ya, duel seru tersaji dalam pertemuan Timnas Futsal Malaysia vs Irak. Duel itu tersaji di Samo Sports Complex, Fergana, Uzbekistan, Sabtu (7/10/2023) pukul 17.00 WIB.

Timnas Futsal Malaysia vs Timnas Futsal Irak

Pertemuan kedua tim berlangsung sengit. Terbukti, Timnas Futsal Malaysia harus menelan kekalahan dengan skor tipis 1-2.

Gol semata wayang Timnas Futsal Malaysia dicetak oleh Awalluddin Nawi pada menit ke-39. Sementara itu, Irak bisa mencetak dua gol lewat aksi Ghaith Arab pada menit ke-10 dan Salim Faisal pada menit ke-14.

Kekalahan ini membuat kans Timnas Futsal Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia Futsal 2024 terancam. Pasalnya, mereka kini tengah terpuruk di dasar klasemen sementara Grup G dengan 0 poin.

Sejatinya, Timnas Futsal Malaysia masih akan melakoni dua laga lagi di Grup G. Mereka akan melawan Uzbekistan pada 9 Oktober 2023, baru kemudian melawan Kamboja pada 11 Oktober 2023.

Tetapi, duel yang tersisa dipastikan takkan berjalan mudah juga bagi Timnas Futsal Malaysia, utamanya kala melawan Uzbekistan. Pasalnya, Uzbekistan sendiri berstatus tuan rumah untuk pertandingan Grup G Kualifikasi Piala Asia 2024. Dengan begitu, mereka akan tampil penuh motivasi karena mendapat dukungan penuh dari publiknya sendiri.

Halaman:
1 2
      
