Hasil Atletico Madrid vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2023-2024: Antoine Griezmann Jadi Pahlawan, Los Rojiblancos Menang Tipis 2-1!

HASIL Atletico Madrid vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Los Rojiblancos -julukan Atletico Madrid- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Laga Atletico Madrid vs Real Sociedad digelar di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid, Minggu (8/10/2023) malam WIB. Antoine Griezmann jadi pahlawan Atletico dalam laga ini karena berkat golnya di menit ke-89, timnya bisa meraih kemenangan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Atletico Madrid memulai laga dengan apik. Pasukan asuhan Diego Simeone itu langsung intens menyerang gawang tim tamunya.

Usaha Atletico Madrid pun langsung berbuah manis di menit ke-22. Ialah Samuel Lino yang mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil memanfaatkan dengan baik umpan dari Koke. Atetico pun unggul 1-0.

Tertinggal, Real Sociedad berusaha mencetak gol balasan. Tetapi, usaha demi usaha mereka gagal berbuah manis.

Bukan hanya Real Sociedad, Atletico juga terus berupaya mencetak gol lagi demi memperbesar keunggulan. Namun, sampai peluit panjang tanda akhir babak pertama dibunyikan wasit, tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 1-0 pun terjaga hingga turun minum.