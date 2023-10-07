Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Real Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2023-2024: Jude Bellingham Gemilang, Los Blancos Pesta Gol di Santiago Bernabeu 4-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |23:28 WIB
Hasil Real Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2023-2024: Jude Bellingham Gemilang, Los Blancos Pesta Gol di Santiago Bernabeu 4-0!
Laga Real Madrid vs Osasuna. (Foto: Reuters)
HASIL Real Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Los Blancos -julukan Real Madrid- berpesta gol dengan skor 4-0.

Laga Real Madrid vs Osasuna digelar di Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol pada Sabtu (7/10/2023) malam WIB. Jude Bellingham bersinar dalam laga ini karena bisa mencetak brace alias dua gol untuk Real Madrid. Sementara itu, dua gol lain Real Madrid tercipta lewat aksi Vinicius Jr (65’) dan Joselu (70’).

Real Madrid vs Osasuna

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Real Madrid bermain ofensif sejak awal pertandingan di babak pertama. Pasukan Carlo Ancelotti itu tidak mau membuang banyak waktu untuk mencuri keunggulan. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-9.

Ialah Jude Bellingham (9’) yang berhasil menceploskan bola ke gawang Sergio Herrerra. Real Madrid pun membuka keunggulan 1-0.

Setelah gol itu, Osasuna mencoba peruntungan dengan bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan. Tetapi, Ante Budimir dan kolega tidak mampu memaksimalkan beberapa peluang yang tercipta.

Real Madrid pun tak tinggal diam melihat Osasuna mulai leluasa menyerang. Mereka pun terus membangun serangan balik guna menambah keunggulan. Sayangnya, usaha mereka gagal berbuah manis hingga akhir babak pertama. Skor 1-0 terus terjaga.

