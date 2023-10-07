Liverpool Menang 2-0 atas Union Saint-Gilloise di Liga Eropa 2023-2024, Jurgen Klopp Girang Bukan Main

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mengomentari hasil laga melawan Union Saint-Gilloise di matchday kedua Grup E Liga Eropa 2023-2024. Mendapati timnya sukses menang, Jurgen Klopp senang bukan main.

Klopp mengaku cukup puas dengan kinerja para pemain Liverpool yang telah berjuang untuk meraih kemenangan. Meskipun, mantan pelatih Borussia Dortmund itu mengatakan masih banyak hal yang harus dibenahi oleh anak asuhnya.

"Pekerjaan selesai," kata Klopp, dilansir dari BBC, Sabtu (7/10/2022).

“Anda tidak bisa menang hanya jika Anda benar-benar bersemangat. Ini bagus bagi kami karena kami bisa belajar banyak dari pertandingan ini," sambungnya.