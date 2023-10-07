Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab PSM Makassar Kalah Telak 0-5 dari Sabah FC di AFC Cup 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |00:03 WIB
Penyebab PSM Makassar Kalah Telak 0-5 dari Sabah FC di AFC Cup 2023-2024
Laga PSM Makassar vs Sabah FC. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

PENYEBAB PSM Makassar kalah telak 0-5 dari Sabah FC di AFC Cup 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengatakan pemainnya sudah berusaha menampilkan performa terbaik, tetapi Sabah FC mampu lebih percaya diri dalam laga itu sehingga kekalahan tak terelakkan.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan Sabah FC makin termotivasi mengalahkan PSM usai mencetak gol cepat pada menit keenam lewat Darren Lok. Pasalnya, gol itu menjadi titik awal kekalahan Juku Eja -julukan PSM.

PSM Makassar vs Sabah FC

"Mereka menciptakan lebih banyak peluang daripada kami, mereka tampil lebih baik," kata Bernardo Tavares, dilansir dari Makan Bola, Sabtu (7/10/2023).

"Sabah juga mencetak gol pada percobaan pertama yang mereka lakukan di pertandingan tersebut," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/51/2969429/jadwal-siaran-langsung-semifinal-afc-cup-2023-2024-zona-asean-sabah-fc-vs-macarthur-fc-siang-ini-live-di-inews-S4vLpkQ7EI.jpg
Jadwal Siaran Langsung Semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN Sabah FC vs Macarthur FC Siang Ini, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/51/2966704/saddil-ramdani-cedera-ong-kim-swee-semoga-dia-segera-pulih-sebelum-laga-macarthur-fc-vs-sabah-fc-4vZ5JLfU7u.jpg
Saddil Ramdani Cedera, Ong Kim Swee: Semoga Dia Segera Pulih Sebelum Laga Macarthur FC vs Sabah FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939353/meski-tersingkir-stefano-cugurra-nilai-bali-united-petik-pelajaran-berharga-dari-afc-cup-2023-2024-8pPtwRWwpn.jpg
Meski Tersingkir, Stefano Cugurra Nilai Bali United Petik Pelajaran Berharga dari AFC Cup 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939565/pesan-yakob-sayuri-ke-saddil-ramdani-usai-psm-makassar-menang-3-1-atas-sabah-fc-sampai-jumpa-di-tc-timnas-indonesia-gL0hqaJqtf.jpg
Pesan Yakob Sayuri ke Saddil Ramdani Usai PSM Makassar Menang 3-1 atas Sabah FC: Sampai Jumpa di TC Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/51/1634381/jonatan-christie-juara-denmark-open-2025-nna.webp
Jonatan Christie Juara Denmark Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/cosmo_jne_vs_pangsuma_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Sengit! Cosmo JNE FC Vs Pangsuma FC Imbang 3-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement