Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Luton Town vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: 10 Pemain The Lilywhites Menang Tipis 1-0

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |20:32 WIB
Hasil Luton Town vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: 10 Pemain The Lilywhites Menang Tipis 1-0
Tottenham Hotspur sukses menang tipis 1-0 meski dengan 10 orang kontra Luton Town (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Luton Town vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Kenilworth Road, Sabtu (7/10/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan The Lilywhites -- julukan Tottenham.

Yves Bissouma dikartu merah sebelum jeda turun minum. Namun, Tottenham Hotspur sukses mencetak gol kemenangan melalui Micky van de Ven pada menit ke-52.

Luton Town vs Tottenham Hotspur

Jalannya Pertandingan

Meski bertindak sebagai tim tamu, Tottenham sudah langsung menguasai permainan sejak awal. Ada dua percobaan pada lima menit pertama, namun upaya dari Richarlison dan James Maddison masih belum membuahkan hasil.

Pedro Porro kemudian menciptakan dua peluang beruntun. Namun, keduanya sama-sama berakhir di belakang gawang.

Pada menit ke-40, Luton sempat mencetak gol melalui Lockyer. Namun, gol tersebut dianulir karena ada pelanggaran terlebih dulu terhadap bek Tottenham, Cristian Romero.

Tottenham mengakhiri babak pertama dengan merana lantaran Yves Bissouma dikartu merah. Dia menerima kartu kuning kedua karena dianggap melakukan diving.

Setelah jeda turun minum, Tottenham pun melakukan pergantian pemain demi menyesuaikan diri dengan ketiadaan Bissouma. Pelatih Ange Postecoglou menarik keluar penyerang Richarlison untuk Pierre-Emile Hojbjerg.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634415/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-unggul-fc-gulung-nanzaby-fc-bintan-tsh.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025-2026: Unggul FC Gulung Nanzaby FC Bintan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025_digelar_di_jak.jpg
Hasil Kualifikasi Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Tak Ada Wakil Indonesia Lolos
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement