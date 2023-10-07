Hasil Luton Town vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: 10 Pemain The Lilywhites Menang Tipis 1-0

HASIL Luton Town vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Kenilworth Road, Sabtu (7/10/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan The Lilywhites -- julukan Tottenham.

Yves Bissouma dikartu merah sebelum jeda turun minum. Namun, Tottenham Hotspur sukses mencetak gol kemenangan melalui Micky van de Ven pada menit ke-52.

Jalannya Pertandingan

Meski bertindak sebagai tim tamu, Tottenham sudah langsung menguasai permainan sejak awal. Ada dua percobaan pada lima menit pertama, namun upaya dari Richarlison dan James Maddison masih belum membuahkan hasil.

Pedro Porro kemudian menciptakan dua peluang beruntun. Namun, keduanya sama-sama berakhir di belakang gawang.

Pada menit ke-40, Luton sempat mencetak gol melalui Lockyer. Namun, gol tersebut dianulir karena ada pelanggaran terlebih dulu terhadap bek Tottenham, Cristian Romero.

Tottenham mengakhiri babak pertama dengan merana lantaran Yves Bissouma dikartu merah. Dia menerima kartu kuning kedua karena dianggap melakukan diving.

Setelah jeda turun minum, Tottenham pun melakukan pergantian pemain demi menyesuaikan diri dengan ketiadaan Bissouma. Pelatih Ange Postecoglou menarik keluar penyerang Richarlison untuk Pierre-Emile Hojbjerg.