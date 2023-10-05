Jurgen Klopp Minta Laga Tottenham Hotspur vs Liverpool Diulang!

PELATIH Jurgen Klopp meminta laga Tottenham Hotspur vs Liverpool diulang karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh petugas VAR, Darren England dan asistennya Dan Cook serta wasit di laga tersebut, yakni Simon Hooper. Klopp merasa gara-gara kesalahan itu, Liverpool sangat dirugikan, apalagi hasil dari laga tersebut The Reds tumbang 1-2 dari Tottenham.

Ya, seperti yang diketahui pertandingan Tottenham vs Liverpool di Tottenham Hotspur Stadium pada Sabtu 30 September 2023 berakhir penuh kontroversi. Laga pekan ketujuh Liga Inggris 2023-2024 itu diwarnai keputusan wasit yang merugikan Liverpool.

Pasalnya Simon Hooper menganulir gol Luis Diaz yang tercipta di menit 34 ketika skor masih 0-0. Hooper menganggap Diaz sudah berada dalam posisi offside sebelum menerima bola, hal itu didukung dengan keputusan asistennya di lapangan.

Kendati demikian, petugas VAR, Darren England dan asistennya Dan Cook melihat ternyata gol itu sah karena Luis Diaz nyatanya on side. Sayangnya, ketika Darren England menyadari membuat kesalahan, komunikasi ruangan VAR dengan wasit Simon Hooper terputus sehingga keputusan Hooper terkait offside Diaz tak berubah.

Usai laga, Badan Wasit Liga Inggris (PGMOL) mengeluarkan rekaman saat wasit Simon Hooper dan petugas VAR mengecek gol Luis Diaz tersebut. Terlihat Diaz benar-benar on side dan sayangnya keputusan justru tak berubah.

Klopp yang mengetahui rekaman tersebut pun geram. Ia berharap laga Tottenham vs Liverpool bisa diulang karena The Reds jelas sangat dirugikan dalam hal tersebut.