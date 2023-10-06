Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jose Mourinho Angkat Bicara soal Beda Nasib AS Roma di Liga Eropa dan Liga Italia Musim Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |10:31 WIB
Jose Mourinho Angkat Bicara soal Beda Nasib AS Roma di Liga Eropa dan Liga Italia Musim Ini
AS Roma vs Servette di Liga Eropa 2023-2024. (Foto: Reuters)
ROMA – Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, angkat bicara soal perbedaan nasib timnya di Liga Eropa dan Liga Italia musim ini. Dia mengatakan semua itu terjadi karena lawan yang dihadapi di Liga Eropa tidak lebih kuat ketimbang tim di Liga Italia.

Ya, AS Roma menunjukkan performa yang berbeda kala mentas di ajang Liga Italia dan Liga Eropa pada musim 2023-2024 ini. Di pentas Liga Eropa 2023-2024, mereka bisa tampil moncer.

AS Roma

Teranyar, AS Roma berpesta gol 4-0 ke gawang Severtte dalam matchday kedua Grup G Liga Eropa 2023-2024 pada dini hari tadi. Gol AS Roma tercipta lewat aksi Romelu Lukaku (21’), Lorenzo Pellegrini (52’), dan brace Andrea Belotti (46’ dan 59’).

Kemenangan atas Severtte membuat AS Roma mampu mempertahankan tren kemenangannya di Liga Eropa 2023-2024. Sebelumnya, mereka menang 2-1 atas Sheriff Tiraspol.

Dengan begitu, Giallorossi -julukan AS Roma- saat ini sedang berada di posisi kedua klasemen Grup G dengan koleksi enam poin. Tim besutan Mourinho itu kalah selisih gol dari Slavia Praha yang berada di peringkat pertama.

Tetapi, performa berbeda ditunjukkan AS Roma di Liga Italia musim ini. Mereka tampil melempem sehingga kini tengah bertengger di posisi ke-13 dengan koleksi hanya delapan poin pada papan klasemen sementara Liga Italia 2023-2024.

Menanggapi hal itu, Mourinho mengatakan kualitas tim yang mereka hadapi di Liga Eropa dan Liga Italia sangat berbeda. Mantan pelatih Manchester United ini mengakui bahwa tim-tim yang mentas di Liga Italia sangatlah kuat, beda dengan lawan yang dihadapi di fase grup Liga Eropa saat ini.

