Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bali United vs Terengganu di AFC Cup 2023-2024 Berakhir 1-1, Begini Reaksi Stefano Cugurra

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |01:11 WIB
Bali United vs Terengganu di AFC Cup 2023-2024 Berakhir 1-1, Begini Reaksi Stefano Cugurra
Laga Bali United vs Terengganu. (Foto: Bali United)
A
A
A

BALI – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengomentari hasil laga melawan Terengganu di fase Grup G AFC Cup 2023-2024. Mendapati timnya ditahan imbang 1-1, Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- mengaku kecewa.

Stefano Cugurra mengatakan Serdadu Tridatu -julukan Bali United- sudah bekerja keras dalam laga itu. Namun, hasil akhir timnya harus berbagi poin dengan Terengganu.

Bali United vs Terengganu

"Kami tidak mendapat hasil bagus di kandang," kata Stefano Cugurra dalam konferensi pers, Rabu 4 Oktober 2023.

Teco mengatakan Bali United memang unggul lebih lewat gol Privat Mbarga pada menit ke-54, tetapi Terengganu mampu membalas pada menit ke-84. Dia nilai kebobolan itu karena menurunkan tempo laga.

Pelatih asal Brasil itu mengatakan timnya harus melupakan hasil tersebut. Sebab, perjalanan Bali United pada AFC Cup masih cukup panjang dan harus segera berbenah diri agar lebih baik ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/51/2969429/jadwal-siaran-langsung-semifinal-afc-cup-2023-2024-zona-asean-sabah-fc-vs-macarthur-fc-siang-ini-live-di-inews-S4vLpkQ7EI.jpg
Jadwal Siaran Langsung Semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN Sabah FC vs Macarthur FC Siang Ini, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/51/2966704/saddil-ramdani-cedera-ong-kim-swee-semoga-dia-segera-pulih-sebelum-laga-macarthur-fc-vs-sabah-fc-4vZ5JLfU7u.jpg
Saddil Ramdani Cedera, Ong Kim Swee: Semoga Dia Segera Pulih Sebelum Laga Macarthur FC vs Sabah FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939353/meski-tersingkir-stefano-cugurra-nilai-bali-united-petik-pelajaran-berharga-dari-afc-cup-2023-2024-8pPtwRWwpn.jpg
Meski Tersingkir, Stefano Cugurra Nilai Bali United Petik Pelajaran Berharga dari AFC Cup 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939565/pesan-yakob-sayuri-ke-saddil-ramdani-usai-psm-makassar-menang-3-1-atas-sabah-fc-sampai-jumpa-di-tc-timnas-indonesia-gL0hqaJqtf.jpg
Pesan Yakob Sayuri ke Saddil Ramdani Usai PSM Makassar Menang 3-1 atas Sabah FC: Sampai Jumpa di TC Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/51/1633853/kemenpora-meriahkan-kreativesia-2025-final-lomba-2-kategori-ini-jadi-sorotan-qmx.webp
Kemenpora Meriahkan Kreativesia 2025, Final Lomba 2 Kategori Ini Jadi Sorotan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/black_steel_fc_menghancurkan_asahan_allstar_samari.jpg
Hasil Pro Futsal League: Black Steel FC Hancurkan Asahan Allstar Samarinda 8-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement