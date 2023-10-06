Bali United vs Terengganu di AFC Cup 2023-2024 Berakhir 1-1, Begini Reaksi Stefano Cugurra

BALI – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengomentari hasil laga melawan Terengganu di fase Grup G AFC Cup 2023-2024. Mendapati timnya ditahan imbang 1-1, Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- mengaku kecewa.

Stefano Cugurra mengatakan Serdadu Tridatu -julukan Bali United- sudah bekerja keras dalam laga itu. Namun, hasil akhir timnya harus berbagi poin dengan Terengganu.

"Kami tidak mendapat hasil bagus di kandang," kata Stefano Cugurra dalam konferensi pers, Rabu 4 Oktober 2023.

Teco mengatakan Bali United memang unggul lebih lewat gol Privat Mbarga pada menit ke-54, tetapi Terengganu mampu membalas pada menit ke-84. Dia nilai kebobolan itu karena menurunkan tempo laga.

Pelatih asal Brasil itu mengatakan timnya harus melupakan hasil tersebut. Sebab, perjalanan Bali United pada AFC Cup masih cukup panjang dan harus segera berbenah diri agar lebih baik ke depan.