HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bali United vs Terengganu FC di AFC Cup 2023-2024: Serdadu Tridatu Ditahan 1-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |20:59 WIB
Hasil Bali United vs Terengganu FC di AFC Cup 2023-2024: Serdadu Tridatu Ditahan 1-1
Suasana laga Bali United vs Terengganu FC di AFC Cup 2023-2024. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR Bali United ditahan tim tamu dari Malaysia, Terenggangu FC di matchday kedua Grup G AFC Cup 2023-2024, pada Rabu (4/10/2023) malam WIB. Bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Kapten I Wayan Dipta, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu diimbangi 1-1.

Bali United sejatinya unggul lebih dulu setelah sama kuat 0-0 di babak pertama. Keunggulan pasukan Stefano Cugurra itu dicetak oleh Privba Mbarga di menit 54. Lalu Terengganu menyamakan kedudukan di menit 84 lewat gol Syahmi Zamri.

Dengan hasil itu, Bali United masih memimpin klasemen sementara Grup G dengan 4 poin. Terengganu pun juga mengoleksi 4 poin, tapi kalah dalam hal selisih gol.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Bali United vs Terengganu FC

Bali United dan Terengganu langsung menampilkan permainan ketat pada awal babak pertama. Usaha kedua tim itu agar dapat mencetak gol lebih dahulu.

Alhasil, jual dan beli serangan pun disajikan kedua tim pada pertengahan babak pertama. Namun, kokohnya pertahanan masing-masing membuat Bali United dan Terengganu belum bisa mencetak gol.

Bali United dan Terengganu sampai akhir babak pertama harus puas bermain 0-0 dalam laga. Kedua tim itu pasti akan melakukan sejumlah perubahan agar dapat memecah kebuntuan pada babak kedua.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
