HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Laga AS Roma vs Servette, Jose Mourinho Incar Puncak Klasemen Grup G Liga Europa 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:38 WIB
Jelang Laga AS Roma vs Servette, Jose Mourinho Incar Puncak Klasemen Grup G Liga Europa 2023-2024
Jose Mourinho incar kemenangan saat AS Roma hadapi Servette (Foto: Twitter/asromaen)
A
A
A

JELANG laga AS Roma vs Servette, Jose Mourinho incar puncak klasemen Grup G Liga Europa 2023-2024. Kedua tim akan bersua di Stadio Olimpico pada Jumat (6/10/2023) dini hari nanti WIB.

Giallorossi – julukan Roma – mengawali Liga Europa musim ini dengan kemenangan 2-1 atas FC Sheriff. Namun, mereka masih di belakang Slavia Praha yang unggul selisih gol.

AS Roma

"Apa tujuannya? Lolos dan finis pertama," kata Jose Mourinho dilansir dari Tuttomercato, Kamis (5/10/2023).

Mantan pelatih Chelsea itu mengatakan timnya memang sedang dalam motivasi tinggi dalam Liga Europa. Terlebih, Roma kini akan tampil di kandangnya sendiri.

"Tiga poin tandang pertama akan memberi kami ketenangan pikiran. Akan tetapi, pertandingan kandang harus dimenangkan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
