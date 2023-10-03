Cetak Gol Perdana di Liga Champions Asia saat Al Nassr Menang 3-1 atas Istiklol, Cristiano Ronaldo Bangga

Momen Cristiano Ronaldo cetak gol perdana di Liga Champions Asia dalam laga Al Nassr vs Istiklol. (Foto: Instagram/alnassr)

RIYADH – Megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo senang bukan main usai mencetak gol perdananya di ajang Liga Champions Asia. Momen itu tercipta kala Ronaldo menyumbang satu gol dalam kemenangan 3-1 Al Nassr atas klub Tajikistan, Istiklol di laga lanjutan Grup E Liga Champion Asia 2023-2024.

Ya, Al Nassr berhasil menghajar tim tamu di KSU Football Field, Riyadh, Arab Saudi pada Selasa (3/10/2023) dini hari WIB. Bermain dominan, Faris Najd -julukan Al Nassr- justru kebobolan lebih dulu lewat sepakan Senin Sebai (44’).

Al Nassr kemudian tertinggal satu gol pada babak pertama. Namun, memasuki paruh kedua, tim besutan Luis Castro mengamuk dan mencetak tiga gol lewat tendangan Cristiano Ronaldo (66’), serta sepasang gol Talisca (72’, 77’).

Usai pertandingan, Ronaldo mengungkapkan perasaan bahagianya setelah mencetak gol perdana di Liga Champions Asia. Megabintang Portugal itupun berjanji akan memberikan segala upaya untuk memenangkan laga selanjutnya.

“Pertandingan bagus dari semua orang di tim,” kata Ronaldo dikutip dari Arriyadiyah, Selasa (3/10/2023).