Hasil Liga Champions Asia 2023-2024 Semalam: Al Nassr vs Istiklol 3-1, Sepahan vs Al Ittihad Dibatalkan

HASIL Liga Champions Asia 2023-2024 semalam, tepatnya dari Senin 2 Oktober sampai Selasa (3/10/2023) dini hari WIB telah rampung. Hasilnya sejumlah tim meraih kemenangan penting seperti Al Nassr atas Istiklol, tapi ada juga pertandingan yang ditunda seperti yang terjadi di Sepahan vs Al Ittihad.

Sebanyak enam pertandingan digelar, namun laga Sepahan vs Al Ittihad batal dilangsungkan. Laga yang seharusnya berlangsung di markas Sepahan, Stadion Nagsh-e-Jahan itu batal digelar karena Al Ittihad dikabarkan menolak untuk memasuki lapangan.

Alasannya karena keberadaan patung Qasem Soleimani yang hadir di dalam stadion. Qasem Soleimani sendiri adalah tokoh militer Iran yang tak disukai Arab Saudi.

Padahal awalnya keberadaan patung Qasem Soleimani tidak ada. Sebab sejatinya Karim Benzema dan kawan-kawan sudah berlatih sehari sebelumnya di stadion tersebut dan sudah bersiap-siap untuk bermain.

Bahkan Al Ittihad sudah mengumumkan 11 pemain yang akan turun melawan Sepahan. Hanya saja ketika ada patung Qasem Soleimani hadir di pinggir lapangan dekat bench pemain, Al Ittihad enggan masuk ke lapangan.

Alhasil, Federasi Sepakbola Asia (AFC) membatalkan laga yang seharusnya digelar pada Senin 2 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB tersebut.