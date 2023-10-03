Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tottenham Hotspur Berkembang Signifikan di Musim 2023-2024, Legenda Arsenal Lempar Sanjungan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |02:24 WIB
Tottenham Hotspur Berkembang Signifikan di Musim 2023-2024, Legenda Arsenal Lempar Sanjungan
Para pemain Tottenham Hotspur kala berlaga. (Foto: Instagram/@hm_son7)
A
A
A

LONDON – Legenda Arsenal, Martin Keown, soroti perkembangan signifikan Tottenham Hotspur di musim ini. Dia pun langsung melempar pujian kepada tim berjuluk The Lilywhites itu.

Martin Keown menyebut Ange Postecoglou mampu membawa Tottenham konsisten, kendati ditinggalkan Harry Kane. Keown bahkan berpendapat penampilan The Lilywhites saat ini mirip dengan awal kedatangan pelatih legendaris, Arsene Wenger, ke Arsenal.

Tottenham Hotspur vs Liverpool

“Transformasi Tottenham di bawah asuhan Ange Postecoglou terasa familier. Ini membawa saya kembali ke tahun 1996, ketika Arsene Wenger memasuki Arsenal. Hampir dalam semalam, dia menanamkan kepercayaan pada kami," tutur Keown, dilansir dari Goal Internasional, Selasa (3/10/2023).

"Di bawah kepemimpinan George Graham, saya diberi tahu bahwa tugas saya adalah memenangkan bola dan memberikannya kepada seseorang yang bisa bermain,” lanjutnya.

“Namun, (Arsene) Wenger mengatakan kepada saya, dan yang lainnya, bahwa dia memercayai kami dan kami semua harus bermain dengan kebebasan untuk mengekspresikan diri. Tiba-tiba, saya merasa seperti pesepakbola, benar-benar puas, dan sisanya, seperti kata mereka, hanyalah sejarah,” jelas Keown.

