Pencetak Gol ke Gawang Timmas Indonesia Kena Sindir Kelar Laga Tottenham Hotspur vs Liverpool

LIVERPOOL menghadapi Tottenham Hotspur pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Tottenham Hotspur stadium pada Sabtu 30 September 2023 malam WIB.

Pertandingan dimenangkan kubu tuan rumah dengan skor akhir 2-1. Namun, laga berlangsung panas karena sejumlah keputusan wasit yang dianggap berat sebelah.

Ketegangan pemain antar kedua klub bahkan terjadi usai pertandingan. Salah satu penggawa Tottenham Hotspur kena sindir di media sosial.

Pemain yang dimaksud adalah Cristian Romero yang juga pencetak gol saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Argentina di FIFA Matchday pada Juni lalu. Dia kena sindir gelandang Liverpool, MacAllister, yang mengatakan Tottenham menang karena dibantu wasit. The Reds memang dirugikan di laga tersebut.

Liverpool harus berjuang dengan 9 pemain usai wasit mengeluarkan dua kartu merah. Curtis Jones diusir keluar lapangan pada menit ke-26 kemudian Diogo Jota menyusul pada menit ke-69.

Tidak hanya sampai di situ, wasit juga menganulir gol Liverpool yang dicetak Luis Diaz. Gol itu dianggap tidak sah karena sang pemain dianggap berada dalam posisi offisde.