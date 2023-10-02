Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pencetak Gol ke Gawang Timmas Indonesia Kena Sindir Kelar Laga Tottenham Hotspur vs Liverpool

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |06:54 WIB
Pencetak Gol ke Gawang Timmas Indonesia Kena Sindir Kelar Laga Tottenham Hotspur vs Liverpool
Tottenham Hotspur vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL menghadapi Tottenham Hotspur pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Tottenham Hotspur stadium pada Sabtu 30 September 2023 malam WIB.

Pertandingan dimenangkan kubu tuan rumah dengan skor akhir 2-1. Namun, laga berlangsung panas karena sejumlah keputusan wasit yang dianggap berat sebelah.

Ketegangan pemain antar kedua klub bahkan terjadi usai pertandingan. Salah satu penggawa Tottenham Hotspur kena sindir di media sosial.

Pemain yang dimaksud adalah Cristian Romero yang juga pencetak gol saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Argentina di FIFA Matchday pada Juni lalu. Dia kena sindir gelandang Liverpool, MacAllister, yang mengatakan Tottenham menang karena dibantu wasit. The Reds memang dirugikan di laga tersebut.

Liverpool harus berjuang dengan 9 pemain usai wasit mengeluarkan dua kartu merah. Curtis Jones diusir keluar lapangan pada menit ke-26 kemudian Diogo Jota menyusul pada menit ke-69.

Tidak hanya sampai di situ, wasit juga menganulir gol Liverpool yang dicetak Luis Diaz. Gol itu dianggap tidak sah karena sang pemain dianggap berada dalam posisi offisde.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631979/hasil-uji-coba-timnas-indonesia-u23-vs-india-u23-garuda-ditahan-imbang-11-xyk.webp
Hasil Uji Coba Timnas Indonesia U-23 vs India U-23: Garuda Ditahan Imbang 1-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/17/lamine_yamal.jpg
Terkuak! Keluarga Lamine Yamal Dapat Perlakuan Khusus dari Barcelona
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement