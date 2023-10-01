Jadwal Perempatfinal Sepakbola Asian Games 2023 Hari Ini: Menanti Big Match Timnas China U-24 vs Timnas Korea Selatan U-24!

Timnas Korea Selatan U-24 bakal menghadapi tuan rumah China U-24 (Foto: AFC)

JADWAL perempatfinal sepakbola Asian Games 2023 hari Minggu (1/10/2023) ini akan dibahas di sini. Ada empat pertandingan yang akan dimainkan secara bersamaan, termasuk laga Timnas China U-24 vs Timnas Korea Selatan U-24.

Itu menjadi laga yang dinantikan karena pertemuan antara dua tim yang diunggulkan. Timnas China U-24 merupakan tuan rumah dan itu sangat menguntungkan mereka sejauh ini.

Di sisi lain, Korea Selatan U-24 merupakan salah satu kandidat kuat juara bersama Timnas Jepang U-24 dan Arab Saudi U-24. Timnas Korea Selatan U-24 pun tampil meyakinkan sejauh ini.

Taeguk Warriors – julukan Korea Selatan – menyapu bersih kemenangan dari tiga laga di fase grup kontra Bahrain, Thailand, dan Kuwait. Total, mereka menctak 16 gol tanpa sekali pun kebobolan.

Gawang Korea Selatan bergetar untuk pertama kalinya di babak 16 besar oleh Kirgistan U-24. Namun, mereka tetap menang telak dengan skor 5-1.

Sementara itu, China U-24 lolos ke perempatfinal berkat kemenangan tipis 1-0 atas Qatar U-24 di babak 16 besar. Di fase grup, mereka menang dua kali atas India dan Myanmar, dan imbang sekali kontra Bangladesh.