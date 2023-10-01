Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Perempatfinal Sepakbola Asian Games 2023 Hari Ini: Menanti Big Match Timnas China U-24 vs Timnas Korea Selatan U-24!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |05:31 WIB
Jadwal Perempatfinal Sepakbola Asian Games 2023 Hari Ini: Menanti Big Match Timnas China U-24 vs Timnas Korea Selatan U-24!
Timnas Korea Selatan U-24 bakal menghadapi tuan rumah China U-24 (Foto: AFC)
A
A
A

JADWAL perempatfinal sepakbola Asian Games 2023 hari Minggu (1/10/2023) ini akan dibahas di sini. Ada empat pertandingan yang akan dimainkan secara bersamaan, termasuk laga Timnas China U-24 vs Timnas Korea Selatan U-24.

Itu menjadi laga yang dinantikan karena pertemuan antara dua tim yang diunggulkan. Timnas China U-24 merupakan tuan rumah dan itu sangat menguntungkan mereka sejauh ini.

Timnas Korea Selatan U-24

Di sisi lain, Korea Selatan U-24 merupakan salah satu kandidat kuat juara bersama Timnas Jepang U-24 dan Arab Saudi U-24. Timnas Korea Selatan U-24 pun tampil meyakinkan sejauh ini.

Taeguk Warriors – julukan Korea Selatan – menyapu bersih kemenangan dari tiga laga di fase grup kontra Bahrain, Thailand, dan Kuwait. Total, mereka menctak 16 gol tanpa sekali pun kebobolan.

Gawang Korea Selatan bergetar untuk pertama kalinya di babak 16 besar oleh Kirgistan U-24. Namun, mereka tetap menang telak dengan skor 5-1.

Sementara itu, China U-24 lolos ke perempatfinal berkat kemenangan tipis 1-0 atas Qatar U-24 di babak 16 besar. Di fase grup, mereka menang dua kali atas India dan Myanmar, dan imbang sekali kontra Bangladesh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631859/rahmad-setiabudi-pelari-indonesia-tercepat-di-chicago-marathon-2025-qih.webp
Rahmad Setiabudi, Pelari Indonesia Tercepat di Chicago Marathon 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/rasmus_hojlund.jpg
Bom Instan Napoli! Rasmus Hojlund Bikin Geger dengan Dampak Langsung di Lini Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement