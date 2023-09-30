Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Timnas Indonesia U-24 Gagal Total di Asian Games 2023, Nama Shin Tae-yong Jadi Terseret

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |18:03 WIB
Gara-Gara Timnas Indonesia U-24 Gagal Total di Asian Games 2023, Nama Shin Tae-yong Jadi Terseret
Pencinta sepakbola Indonesia menaruh harapan besar kepada Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

GARA-GARA Timnas Indonesia U-24 gagal total di Asian Games 2023, nama Shin Tae-yong menjadi terseret. Seperti diketahui, langkah Timnas Indonesia U-24 terhenti di babak 16 besar Asian Games 2023 setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan U-24.

Meski skuad Garuda Muda berhasil menahan sang lawan 0-0 selama 90 menit waktu normal, pada extra time gawang Ernando Ari dibobol dua kali oleh Uzbekistan U-24. Pemain Uzbekistan U-24 Shersod Esanov tercatat mencetak gol pada menit ke-92 dan menit ke-120.

Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan

(Timnas Indonesia U-24 kalah 0-2 dari Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)

Sementara itu, Timnas Indonesia U-24 sempat mencetak gol lewat Ramdhan Sananta, namun sayang gol tersebut dianulir oleh wasit karena dianggap offside. Kecewa gara-gara Timnas Indonesia U-24 gagal total di Asian Games 2023, nama Shin Tae-yong menjadi terseret. Netizen menyayangkan pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, yang dinilai tidak maksimal dalam membangun skuad.

Direktur Teknik PSSI itu kemudian dibanding-bandingkan netizen ndonesia dengan Shin Tae-yong yang dinilai lebih kompeten dalam menangani Timnas Indonesia. Bahkan, kehadiran Ramadhan Sananta dinilai sia-sia di laga Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 (Ramadhan Sananta didatangkan khusus laga ini).

Hal itu terungkap dalam kolom komentar sebuah foto yang diunggah Instagram resmi Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Kamis 28 September 2023 dengan caption: “Berjuang hingga extra time, Timnas U-24 Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor akhir 2-0.”

“Hebat sekali coach Indra Supriii membuat strategi yang tidak hanya membingungkan lawan tapi juga membingungkan negara sendiri vamosss,” tulis akun riooagst***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
