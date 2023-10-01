Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Tottenham Hotspur vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Curtis Jones Kartu Merah, The Reds Tertahan 1-1

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |00:23 WIB
Hasil Babak Pertama Tottenham Hotspur vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Curtis Jones Kartu Merah, The Reds Tertahan 1-1
Penyerang Tottenham Hotspur Son Heung-min merayakan golnya ke gawang Liverpool (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL babak pertama Tottenham Hotspur vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu (30/9/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-1 di paruh pertama.

The Reds -- julukan Liverpool -- harus bermain dengan 10 orang sejak Curtis Jones dikartu merah pada menit ke-26. Setelah itu, The Lilywhites -- julukan Tottenham -- membuka skor melalui Son Heung-min pada menit ke-36, namun gol Cody Gakpo (45+4') membuat babak pertama berakhir imbang 1-1.

Tottenham Hotspur vs Liverpool

Jalannya Pertandingan

Liverpool sudah mendapatkan peluang pada menit keempat melalui Dominik Szoboszlai yang mendapatkan bola dari Mohamed Salah. Namun, tembakan dari sang gelandang asal Hungaria melebar dari gawang Tottenham.

Peluang dari Tottenham muncul pada menit ke-11. Namun, kerja sama James Maddison dan Richarlison gagal disambut oleh siapa pun di mulut gawang Liverpool.

Guglielmo Vicario kemudian dipaksa melakukan penyelamatan dua kali pada menit ke-13. Sedangkan upaya Curtis Jones pada menit ke-19 diblok pemain Tottenham.

Nestapa mendatangi Liverpool pada menit ke-26. Jones awalnya dikartu kuning karena pelanggaran terhadap Bissouma. Namun, setelah melihat melalui VAR, wasit memberikannya kartu merah.

Tottenham pun menjadi percaya diri setelah unggul jumlah pemain. Mereka menciptakan serangkaian peluang namun masih buntu hingga menit ke-30.

Halaman:
1 2
      
