LIGA INGGRIS

Hasil Wolves vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Erling Haaland Mandul, The Citizens Tertunduk 1-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |23:01 WIB
Hasil Wolves vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Erling Haaland Mandul, The Citizens Tertunduk 1-2
Manchester City takluk 1-2 dari Wolves di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Wolverhampton Wanderers (Wolves) vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di Molineux Stadium, Sabtu (30/9/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan The Citizens -- julukan Manchester City.

Gol Julian Alvarez (58') menyamakan skor setelah Ruben Dias mencetak gol bunuh diri (13') yang membuat Wolves unggul. Namun, tuan rumah berhasil menemukan gol kemenangan melalui Hwang Hee-chan (58'_ selagi Erling Haaland kesulitan memberi dampak di sepanjang laga.

Wolves vs Manchester City

Jalannya Pertandingan

Manchester City langsung menggeber serangan sejak awal pertandingan di babak pertama. The Citizen memanfaatkan kecepatan Jeremy Doku dan Phil Foden untuk meruntuhkan pertahanan Wolves.

Akan tetapi, tim besutan Gary O’Neil bermain disiplin saat bertahan. Wolves sesekali mengejutkan Manchester City dengan serangan baliknya. Hasilnya manis, Ruben Dias (13’) menciptakan gol bunuh diri setelah salah mengantisipasi arah datangnya bola.

Unggul satu gol, Wolves langsung bermain pasif dan solid dalam bertahan. Manchester City yang terus menekan kesulitan untuk menyamakan kedudukan. Pada akhirnya, pertandingan selesai untuk keunggulan Wolves atas Manchester City 1-0 di babak pertama.

Beralih pada babak kedua, The Citizen kembali mencari peruntungan sejak awal pertandingan. Pasukan Pep Guardiola bermain agresif untuk mencari gol penyama kedudukan, namun upaya tersebut masih belum membuahkan hasil.

Pada menit ke-58, Manchester City akhirnya mampu memecah kebuntuan. Adalah Julian Alvarez (58’) yang berhasil melepaskan tembakan keras untuk membawa Manchester City menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

