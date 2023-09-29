Kembali Berlatih, Manuel Neuer Tak Sabar Bela Bayern Munich Lagi

KEMBALI berlatih, Manuel Neuer tak sabar bela Bayern Munich lagi. Sang penjaga gawang veteran Jerman telah kembali berlatih bersama skuad berjuluk Die Rotten tersebut.

Neuer telah menepi sejak Desember 2022 silam. Kiper berusia 37 tahun tersebut mengalami cedera patah tulang kaki ketika bermain ski.

Saat itu, Bayern Munich langsung kelimpungan untuk mencari kiper baru. Yann Sommer didatangkan pada bursa transfer musim dingin (Januari 2023), setelah akhirnya kiper Swiss itu pergi ke Inter Milan pada musim panas lalu.

Kini, Bayern Munich tidak perlu khawatir lagi karena Neuer mulai kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Kiper asal Jerman itu dikabarkan sudah berlatih bersama penjaga gawang lainnya seperti Sven Ulreich dan Daniel Peretz.

“Pemain Jerman berusia 37 tahun itu berpartisipasi dalam latihan menjaga gawang bersama kiper Bayern lainnya, Sven Ulreich dan Daniel Peretz, serta para pemain outfield tim,” tulis laporan Goal Internasional, dikutip pada Jumat (29/9/2023).

Neuer pun mengaku senang akhirnya bisa mengikuti latihan perdana sejak akhir tahun lalu. Direktur Olahraga Bayern, Christopher Freund juga mengonfirmasi bahwa Neuer akan segera kembali merumput dalam waktu dekat.