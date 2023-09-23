Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayern Munich vs VfL Bochum di Liga Jerman 2023-2024: Hattrick Harry Kane Warnai Pesta Gol Die Roten 7-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |22:44 WIB
Hasil Bayern Munich vs VfL Bochum di Liga Jerman 2023-2024: <i>Hattrick</i> Harry Kane Warnai Pesta Gol <i>Die Roten</i> 7-0!
Bayern Munich menang telak 7-0 atas VfL Bochum berkat hattrick Harry Kane (Foto: Reuters/Michaela Rehle)
A
A
A

MUNICH - Hasil Bayern Munich vs VfL Bochum di pekan kelima Liga Jerman 2023-2024 sudah dapat diketahui. Duel di Stadion Allianz Arena, Munich, Jerman, Sabtu (23/9/2023) malam WIB, itu, berakhir dengan skor telak 7-0 untuk tuan rumah.

Hattrick Harry Kane (12', 54', 88') menjadi sorotan utama di laga itu. Empat gol lain disarangkan masing-masing satu oleh Eric Maxim Choupo-Moting (4'), Matthijs de Ligt (29'), Leroy Sane (38'), dan Mathys Tel (81').

Gol Leroy Sane menjauhkan Bayern Munich dari kejaran VfL Bochum (Foto: Reuters/Michaela Rehle)

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah bermain ganas sejak peluit dibunyikan. Hasilnya, Choupo-Moting sudah membawa Bayern memimpin 1-0 di menit keempat. Ia sukses memanfaatkan umpan tarik Kingsley Coman dari sisi kiri.

Delapan menit berselang, Kane mencetak gol pertamanya di laga ini. Penyerang asal Inggris itu berhasil memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang Bochum, buah dari operan Alphonso Davies yang dua kali berbelok arah.

Unggul dua gol, Die Roten terus menggempur lawannya. Gol ketiga datang dari situasi sepak pojok ketika umpan matang Joshua Kimmich berhasil ditanduk dengan manis oleh De Ligt (29').

Belum puas, Bayern menambah satu gol lagi jelang turun minum. Kali ini, Kane berperan membidani gol yang dicetak oleh Sane (38'). Tuan rumah memimpin 4-0 saat istirahat.

