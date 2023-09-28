Dapat Kartu Merah di Asian Games 2023, Hugo Samir Jadi Sorotan Netizen

Hugo Samir mendapat hukuman kartu merah saat Timnas Indonesia U-24 menghadapi Uzbeksitan U-24 di Asian Games 2023 (Foto: PSSI)

HANGZHOU -Pemain Timnas Indonesia U-24 Hugo Samir menjadi sorotan usai mendapatkan kartu merah saat timnya kalah 0-2 dari Uzbekistan U-24. Pertemuan kedua tim itu terjadi dalam babak 16 besar Asian Games 2022 di Shangcheng Sports Centre Stadium, Kamis (28/9/2023).

Hugo masuk pada menit ke-84 untuk menggantikan Egy Maulana Vikri dalam laga. Namun, pemain asal Surabaya itu mendapatkan kartu kuning kedua yang membuat diganjar kartu merah pada menit ke-112 dan harus keluar lapangan.

Ganjaran itu usai Hugo menyikut pemain Uzbekistan. Tampaknya pemain berusia 18 tahun tersebut terpancing emosinya sehingga melakukan aksi kurang terpuji itu.

Netizen pun beramai-ramai turun menuliskan kritikan di kolom komentar Instagram Hugo @hugosamir28. Ada pula netizen yang memberikan kritikan membangun untuk pemain itu agar ke depan bisa lebih baik.

"Ayo dong bro kontrol emosinya. Kalau begini, satu tim yang dirugikan," tulis akun @alpiansz__