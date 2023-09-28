Hasil Sepakbola Asian Games 2023: Memasuki Menit ke-70 Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 Belum Ada Gol

Timnas Indonesia U-24 mengadapi Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

TIMNAS Indonesia U-24 menghadapi Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. Kedua tim saling berhadapan di Shengcheng Sports Center, Hangzhou, China, Kamis (28/9/2023) pukul 15.30 WIB.

Memasuki babak kedua, Uzbekistan U-24 kembali bermain menyerang. Lini pertahanan Timnas Indonesia U-24 terus digempur serangan Ruslan Jiyanov dan rekan-rekan. Namun, belum ada tercipta hingga pertandingan memasuki menit ke-70.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 di Asian Games 2023

Timnas Indonesia U-24: Ernando Ari Sutaryadi; Bagas Kaffa, Andy Setyo, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga; Syahrian Abimanyu, Muhammad Taufany, Dony Tri Pamungkas; Egy Maulana Vikri, Ramadhan Sananta, Ramai Rumakiek.