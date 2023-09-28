Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 Masih Imbang 0-0 hingga Menit ke-30

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |16:01 WIB
Hasil Sepakbola Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 Masih Imbang 0-0 hingga Menit ke-30
Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-24 menghadapi Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. Kedua tim saling berhadapan di Shengcheng Sports Center, Hangzhou, China, Kamis (28/9/2023) pukul 15.30 WIB.

Uzbekistan U-24 bermain menyerang sejak awal. Namun, lini pertahanan Timnas Indonesia U-24 masih cukup rapat untuk ditembus tim lawan. Skor 0-0 pun bertahan hingga menit ke-30.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 di Asian Games 2023

Timnas Indonesia U-24: Ernando Ari Sutaryadi; Bagas Kaffa, Andy Setyo, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga; Syahrian Abimanyu, Muhammad Taufany, Dony Tri Pamungkas; Egy Maulana Vikri, Ramadhan Sananta, Ramai Rumakiek

Halaman:
1 2
      
