HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023: Ramadhan Sananta Cs Bawa Garuda Muda Lolos ke Perempatfinal?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |09:49 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023: Ramadhan Sananta Cs Bawa Garuda Muda Lolos ke Perempatfinal?
Ramadhan Sananta jadi andalan Timnas Indonesia U-24 saat hadapi Uzbekistan U-24 (Foto: REUTERS)
PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 akan diulas Okezone. Laga hidup mati tersebut bakal digelar di Shangcheng Sports Center Stadium, Hangzhou, China, pada Kamis 28 September 2023 pukul 15.30 WIB.

Lolosnya Timnas Indonesia U-24 ke babak 16 besar bisa dibilang sangat beruntung. Pasalnya, skuad Garuda Muda terbantu oleh Kirgistan U-24 yang sukses mengalahkan Taiwan U-24 dengan skor 4-1 pada laga terakhir Grup F.

Timnas Indonesia U-24

Hasil itu membuat Timnas Indonesia U-24 lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023 lewat jalur tim peringkat ketiga terbaik bersama tiga tim lainnya. Tim asuhan Indra Sjafri itu mengoleksi 3 poin dengan selisih gol 0 di fase Grup F.

Tiga poin yang didapat Timnas Indonesia U-24 itu usai mengalahkan Kirgistan U-24 dengan skor 2-0 di laga pertama Grup F. Namun setelah itu, Egy Maulana Vikri cs harus rela kalah dua kali dengan skor yang identik 0-1 dari Taiwan U-24 dan Korea Utara U-24.

Sebaliknya, Timnas Uzbekistan U-24 lolos 16 besar Asian Games 2023 dengan mendapat hasil sempurna di fase grup. Uzbekistan U-24 keluar sebagai juara Grup C usai menang atas Hong Kong U-24 dalam dua pertemuan dengan skor 1-0 dan 2-1.

Selama fase grup, Timnas Indonesia U-24 tidak diperkuat penyerang andalannya, Ramadhan Sananta, yang harus membela klubnya, Persis Solo, di Liga 1 2023-2024. Kini, striker 20 tahun itu sudah gabung ke skuad dan siap menampilkan permainan terbaiknya.

“Saya harus siap 100 persen, karena kalau kita dipanggil, harus siap berikan segalanya," kata Ramadhan Sananta, dikutip dari laman resmi PSSI.

Lantas, seperti apa prediksi line up Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023? Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, kerap menggunakan formasi 4-3-3 dalam beberapa pertandingan.

