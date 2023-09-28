Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-24 Lolos ke 16 Besar Asian Games 2023, Indra Sjafri Akui Sudah Bangga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |02:12 WIB
Timnas Indonesia U-24 Lolos ke 16 Besar Asian Games 2023, Indra Sjafri Akui Sudah Bangga
Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANGZHOU - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24, Indra Sjafri mengaku sudah bangga melihat perjuangan pasukannya di ajang Asian Games 2023 China. Meski harus susah payah untuk bisa lolos ke 16 besar alias menggunakan status peringkat tiga terbaik, Indra Sjafri tetap mengapresiasi perjuangan para penggawa Garuda Muda.

Indra Sjafri mengaku sejatinya PSSI tak membebani target apa-apa kepada para pemain Timnas Indonesia U-24. Namun, ia senang karena meski tidak ada target, para pemain berusaha keras untuk bisa meraih yang terbaik.

Ya, Indra Sjafri mengatakan timnya sudah berusaha tampil luar biasa dalam Asian Games 2023, tetapi masih ada kekurangan karena persiapan yang mepet. Pasalnya, Timnas Indonesia U-24 mampu menembus babak 16 besar meskipun tak diberikan target.

"Kalau ditanya ke saya bagaimana komentar terhadap timnas Asian Games yang lolos ke babak 16 besar, tentu sebagai pelatih saya sangat senang sekali," kata Indra Sjafri dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (28/9/2023).

Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri

"Walau di awal, PSSI tidak menargetkan kita untuk berprestasi tinggi karena kita sadar karena tim ini tanpa persiapan," tambahnya.

Pria yang juga menjabat direktur teknik PSSI mengatakan jajaran tim pelatih pun sudah bekerja keras pada Asian Games 2023 dengan pencapaian Timnas Indonesia U-24 sejauh ini. Dia pun turut mengapresiasi klub yang sudah mau melepas pemain pada ajang yang tidak tercatat dalam kalender FIFA

Halaman:
1 2
      
