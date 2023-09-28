Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pertandingan Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 Belum Dimainkan, Indra Sjafri Ogah Bahas Perempatfinal Asian Games 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |00:58 WIB
Pertandingan Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 Belum Dimainkan, Indra Sjafri <i>Ogah</i> Bahas Perempatfinal Asian Games 2023
Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANGZHOU - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24, Indra Sjafri menolak membahas terkait perempatfinal Asian Games 2023. Sebab ia merasa hal tersebut masih terlalu cepat dan gegabah mengingat Timnas Indonesia U-24 saja masih berjuang lolos dari 16 besar.

Ya, skuad Garuda Muda saat ini tengah berusaha memenangkan laga 16 besar sepakbola Asian Games 2023 dengan melawan Uzbekistan U-24. Laga yang dihelat Shangcheng Sports Centre Stadium tersebut pun akan berlangsung pada Kamis (28/9/2023) sore WIB.

Tentunya mengalahkan Uzbekistan U-24 bukanlah perkara yang mudah. Andai menang pun, pasukan Indra Sjafri, bakal jumpa lawan kuat pemenang dari laga antara Arab Saudi vs India.

Menanggapi potensi lawan Timnas Indonesia U-24 di perempatfinal, Indra Sjafri mengatakan masih terlalu dini jika bicara babak perempatfinal. Sebab Rizky Ridho dan kolega harus melewati hadangan Uzbekistan lebih dahulu.

Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri

"Tidak bisa diprediksi sekarang (untuk calon lawan). Harus disiapkan sebaik mungkin lawan Uzbekistan bagaimana hasilnya nanti," ucap Indra Sjafri dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (28/9/2023).

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan jika tim asuhanya lolos ke perempatfinal, baru dirinya bicara terkait calon lawan secara detail. Sebab, pastinya dia juga akan mempelajari kekuatan calon lawan.

