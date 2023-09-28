Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hadapi Uzbekistan U-24 di Asian Games 2023, Ernando Ari Bahas Persiapan Timnas Indonesia U-24

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |00:40 WIB
Hadapi Uzbekistan U-24 di Asian Games 2023, Ernando Ari Bahas Persiapan Timnas Indonesia U-24
Kiper Timnas Indonesia U-24, Ernando Ari. (Foto: Instagram/nandoariiiss)
A
A
A

HANGZHOU - Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24, Ernando Ari membocorkan persiapan Garuda Muda jelang melawan Uzbekistan U-24 di 16 besar sepakbola Asian Game 2023. Menurut pemaparan Ernando Ari, rekan-rekannya sudah berusaha fokus berlatih keras agar bisa tampil maksimal di pertandingan yang akan digelar pada Kamis (28/9/2023) sore WIB nanti.

Menurut pemaparan Ernando Ari, para penggawa Timnas Indonesia U-24 kompak tak mau terhenti lebih cepat di Asian Games 2023. Karena itulah, mereka akan bermain sebaik mungkin dan menganggap eprtandingan di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, nanti seperti pertandinga hidup dan mati.

Perlu diketahui, andai Timnas Indonesia U-24 bisa lolos ke perempatfinal, maka itu bakal menjadi sejarah baru. Hal itu karena prestasi tertinggi yang pernah diraih Timnas Indonesia di ajang Asian Games hanya finis di 16 besar.

Sadar bisa mencetak sejarah baru. Timnas Indonesia U-24 pun kini sudah sangat siap menjalani laga melawan Uzbekistan. Karena itu, Timnas Indonesia U-24 akan berusaha menjalankan skema tim pelatih yang sudah disiapkan dalam latihan.

“Persiapan kami sudah latihan fokus. Semangat karena ini pertandingan penting, kami akan berusaha semaksimal juga," kata Ernando Ari dalam keterangan yang MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (28/9/2023).

Timnas Indonesia U-24

Pemain Persebaya itu mengatakan rekan-rekannya pun sudah sepakat langkah Timnas Indonesia U-24 jangan sampai terhenti pada babak 16 besar Asian Games 2023. Karena itu, hal tersebut akan diperjuangkan sampai titik darah penghabisan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630449/jadwal-dan-linkstreaming-irak-vs-timnas-indonesia-di-vision-qja.webp
Jadwal dan Link Streaming Irak vs Timnas Indonesia di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement