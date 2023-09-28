Hadapi Uzbekistan U-24 di Asian Games 2023, Ernando Ari Bahas Persiapan Timnas Indonesia U-24

HANGZHOU - Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24, Ernando Ari membocorkan persiapan Garuda Muda jelang melawan Uzbekistan U-24 di 16 besar sepakbola Asian Game 2023. Menurut pemaparan Ernando Ari, rekan-rekannya sudah berusaha fokus berlatih keras agar bisa tampil maksimal di pertandingan yang akan digelar pada Kamis (28/9/2023) sore WIB nanti.

Menurut pemaparan Ernando Ari, para penggawa Timnas Indonesia U-24 kompak tak mau terhenti lebih cepat di Asian Games 2023. Karena itulah, mereka akan bermain sebaik mungkin dan menganggap eprtandingan di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, nanti seperti pertandinga hidup dan mati.

Perlu diketahui, andai Timnas Indonesia U-24 bisa lolos ke perempatfinal, maka itu bakal menjadi sejarah baru. Hal itu karena prestasi tertinggi yang pernah diraih Timnas Indonesia di ajang Asian Games hanya finis di 16 besar.

Sadar bisa mencetak sejarah baru. Timnas Indonesia U-24 pun kini sudah sangat siap menjalani laga melawan Uzbekistan. Karena itu, Timnas Indonesia U-24 akan berusaha menjalankan skema tim pelatih yang sudah disiapkan dalam latihan.

“Persiapan kami sudah latihan fokus. Semangat karena ini pertandingan penting, kami akan berusaha semaksimal juga," kata Ernando Ari dalam keterangan yang MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (28/9/2023).

Pemain Persebaya itu mengatakan rekan-rekannya pun sudah sepakat langkah Timnas Indonesia U-24 jangan sampai terhenti pada babak 16 besar Asian Games 2023. Karena itu, hal tersebut akan diperjuangkan sampai titik darah penghabisan.