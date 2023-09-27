Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 5 Negara yang Lolos Perempatfinal Sepakbola Asian Games 2023: Ada Timnas Korea Selatan U-24 hingga China U-24!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |21:02 WIB
Daftar 5 Negara yang Lolos Perempatfinal Sepakbola Asian Games 2023: Ada Timnas Korea Selatan U-24 hingga China U-24!
Timnas Korea Selatan U-24 lolos ke perempatfinal Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@thekfa)
A
A
A

DAFTAR 5 negara yang lolos perempatfinal sepakbola Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Salah satu negara yang lolos adalah Timnas Korea Selatan U-24.

Ya, sejumlah laga di babak 16 besar sepakbola Asian Games 2023 sudah rampung digelar hari ini. Hasil manis pun didapat sejumlah tim, meski dengan bersusah payah.

Timnas Korea Selatan U-24

Salah satu tim yang berhasil melaju ke perempatfinal besar adalah tuan rumah, Timnas China U-24. Mereka memastikan diri lolos ke perempatfinal Asian Games 2023 usai menang tipis atas Qatar U-24.

Berlaga di Huanglong Sports Centre Stadium, Rabu (27/9/2023) malam WIB, China U-24 harus dihadapkan duel sengit melawan Qatar U-24. Laga pun harus berakhir dengan skor 1-0 berkat gol cepat Tao Qianglong di menit ke-3.

Pada babak perempatfinal Asian Games 2023, China U-24 akan dihadapkan lawan lebih berat lagi. Mereka ditantang Korea Selatan U-24 yang notabene merupakan juara bertahan di cabor sepakbola putra Asian Games.

Skuad Taeguk Warriors Muda -julukan Timnas Korea Selatan U-24- pun memastikan diri lolos ke perempatfinal Asian Games 2023 usai menang besar 5-1 atas Kirgistan U-24.

Duel itu digelar di Jinhua Stadium, Jinhua, China, pada Rabu (27/9/2023) malam WIB. Pesta gol Korea Selatan U-24 tercipta lewat aksi Paik Seung-ho (11’), Cho Young-wook (79’), Hong Hyun-seok (85’), serta brace dari Jeong Woo-yeong (12’ dan 74’).

Tim ketiga yang lolos ke perempatfinal Asian Games 2023 adalah Iran U-24. Mereka juga sukses berjaya kala melawan Thailand U-24 di babak 16 besar pada sore tadi.

Iran U-24 pun menang meyakinkan dengan skor 2-0. Dengan hasil ini, Thailand U-24 menjadi tim lain dari ASEAN yang harus menghentikan perjalanannya di sepakbola Asian Games 2023. Sebelumnya, ada Vietnam U-24 yang lebih dahulu tersingkir di fase grup.

Halaman:
1 2
      
