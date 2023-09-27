Daftar 5 Negara yang Lolos Perempatfinal Sepakbola Asian Games 2023: Ada Timnas Korea Selatan U-24 hingga China U-24!

DAFTAR 5 negara yang lolos perempatfinal sepakbola Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Salah satu negara yang lolos adalah Timnas Korea Selatan U-24.

Ya, sejumlah laga di babak 16 besar sepakbola Asian Games 2023 sudah rampung digelar hari ini. Hasil manis pun didapat sejumlah tim, meski dengan bersusah payah.

Salah satu tim yang berhasil melaju ke perempatfinal besar adalah tuan rumah, Timnas China U-24. Mereka memastikan diri lolos ke perempatfinal Asian Games 2023 usai menang tipis atas Qatar U-24.

Berlaga di Huanglong Sports Centre Stadium, Rabu (27/9/2023) malam WIB, China U-24 harus dihadapkan duel sengit melawan Qatar U-24. Laga pun harus berakhir dengan skor 1-0 berkat gol cepat Tao Qianglong di menit ke-3.

Pada babak perempatfinal Asian Games 2023, China U-24 akan dihadapkan lawan lebih berat lagi. Mereka ditantang Korea Selatan U-24 yang notabene merupakan juara bertahan di cabor sepakbola putra Asian Games.

Skuad Taeguk Warriors Muda -julukan Timnas Korea Selatan U-24- pun memastikan diri lolos ke perempatfinal Asian Games 2023 usai menang besar 5-1 atas Kirgistan U-24.

Duel itu digelar di Jinhua Stadium, Jinhua, China, pada Rabu (27/9/2023) malam WIB. Pesta gol Korea Selatan U-24 tercipta lewat aksi Paik Seung-ho (11’), Cho Young-wook (79’), Hong Hyun-seok (85’), serta brace dari Jeong Woo-yeong (12’ dan 74’).

Tim ketiga yang lolos ke perempatfinal Asian Games 2023 adalah Iran U-24. Mereka juga sukses berjaya kala melawan Thailand U-24 di babak 16 besar pada sore tadi.

Iran U-24 pun menang meyakinkan dengan skor 2-0. Dengan hasil ini, Thailand U-24 menjadi tim lain dari ASEAN yang harus menghentikan perjalanannya di sepakbola Asian Games 2023. Sebelumnya, ada Vietnam U-24 yang lebih dahulu tersingkir di fase grup.