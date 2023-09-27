Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Iran U-24 vs Timnas Thailand U-24 di Asian Games 2023: The Elephant War Tersingkir Usai Kalah 0-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |17:35 WIB
Hasil Timnas Iran U-24 vs Timnas Thailand U-24 di Asian Games 2023: <i>The Elephant War</i> Tersingkir Usai Kalah 0-2
Timnas Thailand U-24 ditekuk Timnas Iran U-24 0-2 (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

HANGZHOU - Hasil Timnas Iran U-24 vs Timnas Thailand U-24 di Asian Games 2023 sudah diketahui. Duel di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, Rabu (27/9/2023) sore WIB, itu, berakhir dengan skor 2-0 untuk Team Melli.

Dua gol bagi Iran disarangkan Amir Arsalan Motahari (15') dan penalti Yasin Salmani (82'). Dengan hasil itu, mereka pun melenggang ke perempatfinal.

Timnas Iran U-24 menang 2-0 atas Timnas Thailand U-24 (Foto: Instagram/@changsuek)

Jalannya Pertandingan

Iran dan Thailand memulai laga tidak dengan intensitas tinggi. Oleh dikarenakan, kedua tim secara perlahan berusaha mengembangkan permainan satu sama lainnya.

Iran malah mampu lebih dahulu memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian tersebut usai Amir Motahari mencetak gol ke gawang Thailand pada menit ke-15.

Skuad Gajah Perang berusaha bangkit semenjak tertinggal dari Iran. Namun, pertahanan Iran masih cukup solid untuk menghalau serangan dari Thailand.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol dalam laga antara kedua tim. Iran sementara waktu unggul 1-0 atas Thailand.

Halaman:
1 2
      
