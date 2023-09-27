Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Korea Utara U-24 vs Timnas Bahrain U-24 di Asian Games 2023: Menang 2-0, Chollima Melaju ke Perempatfinal

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |17:31 WIB
Hasil Timnas Korea Utara U-24 vs Timnas Bahrain U-24 di Asian Games 2023: Menang 2-0, <i>Chollima</i> Melaju ke Perempatfinal
Timnas Korea Utara U-24 menang 2-0 atas Timnas Bahrain U-24 (Foto: Asian Games)
A
A
A

JINHUA - Hasil Timnas Korea Utara U-24 vs Timnas Bahrain U-24 di sepakbola Asian Games 2023 telah diketahui. Duel di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, China, Rabu (27/9/2023) sore WIB, itu, berakhir dengan skor 2-0 untuk Chollima.

Gol bagi Korea Utara disarangkan Kang Kukchol (45+1') dan Kim Kukbom (62'). Berkat kemenangan itu, mereka melaju ke babak perempatfinal Asian Games 2023.

Timnas Korea Utara U-24

Jalannya Pertandingan

Begitu peluit dibunyikan, Korea Utara langsung bermain menyerang. Namun, mereka kesulitan untuk membobol gawang Bahrain di awal-awal.

Kerja keras mereka baru berbuah di menit pertama injury time. Kukchol sukses menjebol gawang yang dijaga Salman Alisa. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Selepas rehat, Korea Utara terus melancarkan serangan untuk mencari gol kedua. Namun, kali ini Bahrain bisa sedikit memberikan perlawanan.

Sayangnya, gawang Alisa kembali bobol di menit ke-62. Kukbom sukses mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa Korea Utara unggul 2-0.

