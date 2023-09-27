Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menilik Ranking FIFA Timnas Uzbekistan, Lawan Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |12:43 WIB
Menilik Ranking FIFA Timnas Uzbekistan, Lawan Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023
Timnas Uzbekistan U-24 siap menjadi lawan Timnas Indonesia U-24 (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)
MENILIK ranking FIFA Timnas Uzbekistan, lawan Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. Hal ini perlu dibahas jelang pertemuan kedua tim.

Seperti diketahui, setelah berhasil lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023 secara dramatis dengan menjadi peringkat ketiga terbaik, Timnas Indonesia U-24 kembali dihadapkan dengan situasi yang kurang apik. Pasalnya, mereka akan menghadapi salah satu tim terkuat di Asia, yakni Timnas Uzbekistan U-24.

Indra Sjafri memimpin latihan Timnas Indonesia U-24 (Foto: PSSI)

Berbeda dengan Indonesia yang harus terseok-seok menuju 16 besar, Uzbekistan lolos dengan meyakinkan sebagai juara di Grup C. Hal itu berpotensi menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda.

Jika menilik dari laman resmi FIFA, Uzbekistan kini menduduki peringkat ke 75 dan merupakan peringkat ke 10 di Asia. Hal ini tentu jauh berbeda dengan Indonesia yang kini masih berada di peringkat ke 147 atau hampir dua kali lipat dari peringkat lawan.

Meski di atas kertas Indonesia kalah jauh dibanding Uzbekistan, namun peluang untuk menang di pertandingan nanti akan tetap ada. Dengan sederet pemain yang berpengalaman di level senior, Indonesia tentu memiliki kesiapan dalam hal mental.

Ditambah lagi, Indonesia baru saja mendapat tambahan amunisi di lini depan dengan kedatangan striker haus gol Ramadhan Sananta. Setelah sempat tidak diizinkan pelatih Persis Solo, sang pemain akhirnya menyusul ke Hangzhou, China.

