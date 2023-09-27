5 Alasan Timnas Indonesia U-24 Bakal Tumbangkan Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023, Nomor 1 Faktor Ramadhan Sananta

Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

5 alasan Timnas Indonesia U-24 bakal tumbangkan Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 akan menjadi pembahasn kali ini. Kedua tim saling berhadapan pada Kamis 28 September 2023 pukul 15.20 WIB.

Kemenangan menjadi harga mati Skuad Garuda Muda demi memastikan diri ke babak berikutnya. Ini adalah lima alasan Timnas Indonesia U-24 bakal tumbangkan Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023

5. Indra Sjafri Sudah Kantongi Kelemahan Lawan





Persiapan maksimal sudah dilakukan Timnas Indonesia U-24 jelang menghadapi Uzbekistan U-24 di babak 16 besar Asian Games 2023. Pelatih Indra Sjafri bahkan sempat menyaksikan laga terakhir tim lawan di fase gru.

Dari laga tersebut, Indra Sjafri mengklaim sudah menganalisa kemampuan termasuk titik lemah Uzbekistan U-24. "Tim analis kita sudah mendapatkan informasi terbaru tim Uzbekistan,” kata Indra kepada MNC Portal Indonesia (MPI) lewat pesan singkat, Selasa (26/9/2023).

4. Momentum Bangkit Garuda Muda





Pertandingan Babak 16 besar Asian Games 2023 diyakini bakal jadi momentum kebangkitan Timnas Indonesia U-24. Hasil kurang memuaskan di fase grup seharusnya bisa menjadi refleksi tim untuk bangkit dan bermain lebih baik di laga nanti.

Kemenangan menjadi harga mati skuad Garuda Muda jika ingin melaju jauh di ajang kali ini. Rizky Ridho dan rekan-rekan diharapkan bisa bermain lebih maksimal dan pantang menyerah kontra Uzbekistan U-24.