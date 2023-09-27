Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapan Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Asian Games 2023?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |12:11 WIB
Kapan Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Asian Games 2023?
Kapan Timnas Indonesia vs Uzbekistan di 16 besar Asian Games 2023? (Foto: PSSI)
A
A
A

KAPAN Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Asian Games 2023? Simak jawabannya pada artikel ini. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-24 asuhan Indra Sjafri lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023.

Rizky Ridho dan kawan-kawan melaju setelah menjadi salah satu peringkat ketiga terbaik mengungguli Qatar, Thailand, Myanmar, serta Vietnam. Meski berhasil lolos, Timnas Indonesia U-24 perlu banyak berbenah.

Timnas Indonesia U-24

Pasalnya, di babak fase grup lalu, Timnas Indonesia U-24 menelan dua kekalahan yang tak sepantasnya terjadi. Apalagi, Timnas Indonesia juga tumbang 0-1 dari Taiwan U-24 yang sama sekali tidak diunggulkan di Grup F.

Ditambah lagi, Timnas Indonesia U-24 akan bersua dengan salah satu tim kuat Asia, yakni Uzbekistan U-24. Berbeda dengan Timnas IndonesiaU-24 yang harus tertatih-tatih untuk lolos ke 16 besar, Uzbekistan U-24 secara meyakinkan melaju dengan status juara grup.

Pertandingan Indonesia vs Uzbekistan ini dijadwalkan akan digelar di Stadion Shangcheng Sports Centre, Kamis, 28 September 2023. Kick off pertandingan ini akan dimulai tepat pada pukul 15.30 WIB dan disiarkan secara langsung di stasiun TV RCTI.

Pertandingan ini akan menjadi laga hidup dan mati bagi Timnas Indonesia U-24. Siapa pun yang kalah pada laga ini maka sudah dipastikan akan gugur dan harus angkat koper kembali ke negaranya.

Halaman:
1 2
      
