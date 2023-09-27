Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pantau Langsung Persiapan Timnas Indonesia U-24, Yunus Nusi Pede Garuda Muda Bisa Hantam Uzbekistan U-24

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |02:33 WIB
Pantau Langsung Persiapan Timnas Indonesia U-24, Yunus Nusi <i>Pede</i> Garuda Muda Bisa Hantam Uzbekistan U-24
Sesi latihan Timnas Indonesia U-24. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANGZHOU - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi, menyempatkan diri melihat persiapan Timnas Indonesia U-24 jelang melawan Uzbekistan di 16 besar sepakbola Asian Games 2023. Setelah melihat langsung latihan Garuda Muda, Yunus Nusi optimis pasukan Indra Sjafri mampu menghantam Uzbekistan U-24.

Tim asuhan Indra Sjafri itu memang akan menantang Uzbekistan dalam babak 16 Asian Games. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Shangcheng Sports Centre Stadium, Kamis 28 September 2023 sore WIB.

Yunus Nusi mengatakan perjuangan Timnas Indonesia butuh dukungan dan doa untuk melawan Uzbekistan. Hal itu agar Arkhan Kaka dan kolega mencapai hasil yang ditargetkan meskipun tidak mudah.

"Mohon doa restunya pada masyarakat Indonesia. Insyaallah lolos dan menang di pertandingan hari Kamis nanti," ucap Yunus Nusi dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Rabu (27/9/2023).

Sesi latihan Timnas Indonesia U-24

Yunus Nusi mengatakan jajaran pengurus PSSI pun sudah menyempatkan melihat persiapan Timnas Indonesia U-24 secara langsung. Itu pun untuk memberikan motivasi para pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630465/daftar-37-pemain-timnas-voli-indonesia-di-pelatnas-proyeksi-sea-games-2025-egi.webp
Daftar 37 Pemain Timnas Voli Indonesia di Pelatnas Proyeksi SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement