Pantau Langsung Persiapan Timnas Indonesia U-24, Yunus Nusi Pede Garuda Muda Bisa Hantam Uzbekistan U-24

HANGZHOU - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi, menyempatkan diri melihat persiapan Timnas Indonesia U-24 jelang melawan Uzbekistan di 16 besar sepakbola Asian Games 2023. Setelah melihat langsung latihan Garuda Muda, Yunus Nusi optimis pasukan Indra Sjafri mampu menghantam Uzbekistan U-24.

Tim asuhan Indra Sjafri itu memang akan menantang Uzbekistan dalam babak 16 Asian Games. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Shangcheng Sports Centre Stadium, Kamis 28 September 2023 sore WIB.

Yunus Nusi mengatakan perjuangan Timnas Indonesia butuh dukungan dan doa untuk melawan Uzbekistan. Hal itu agar Arkhan Kaka dan kolega mencapai hasil yang ditargetkan meskipun tidak mudah.

"Mohon doa restunya pada masyarakat Indonesia. Insyaallah lolos dan menang di pertandingan hari Kamis nanti," ucap Yunus Nusi dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Rabu (27/9/2023).

Yunus Nusi mengatakan jajaran pengurus PSSI pun sudah menyempatkan melihat persiapan Timnas Indonesia U-24 secara langsung. Itu pun untuk memberikan motivasi para pemain.