HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24, Indra Sjafri Siapkan Strategi Khusus demi Tiket Perempatfinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |01:46 WIB
Jelang Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24, Indra Sjafri Siapkan Strategi Khusus demi Tiket Perempatfinal
Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANGZHOU - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24, Indra Sjafri, sudah melatih pasukannya sebaik mungkin jelang menghadapi Uzbekistan U-24 di babak 16 besar sepakbola Asian Games 2023, pada Kamis 28 September 2023 sore WIB. Ia pun telah menyiapkan strategi berdasarkan data dari tim analis.

Ya, Indra Sjafri mengatakan timnya terus mematangkan persiapan untuk laga melawan Uzbekistan di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, China nanti. Timnas Indonesia U-24 pun sudah mempelajari kekuatan calon lawan.

"Per hari ini kami sudah menyiapkan rencana bermain dari hasil laporan tim analis tentang kualitas pemain-pemain Uzbekistan," kata Indra Sjafri dalam keterangan MNc Portal Infonesia (MPI) peroleh, Rabu (27/9/2023).

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan seluruh pemain dalam kondisi baik-baik dalam persiapan yang sedang di jalani. Jadi, dia harapkan kondisi itu tetap berlanjut sampai laga nani.

Pelatih Indra Sjafri

"Alhamdulillah H-2 sebelum persiapan pertandingan kami lawan Uzbekistan, sudah cek semua pemain dalam keadaan siap," sambung Indra Sjafri.

Halaman:
1 2
      
