Media Vietnam Prediksi Timnas Indonesia U-24 Bakal Menggila di 16 Besar Asian Games 2023 Gara-Gara Hal Ini

Timnas Indonesia U-24 akan melawan Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247 menilai Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 bisa menggila saat melawan Uzbekistan U-24 di 16 besar sepakbola Asian Games 2023. Sebab media Vietnam itu menyadari bahwa Garuda Muda mendapatkan amunisi baru, yakni Ramadhan Sananta.

Seperti yang diketahui, dari 22 nama yang didaftarkan untuk Asian Games 2023 China, Timnas Indonesia U-24 nyatanya hanya membawa 20 pemain saja. Hal itu karena Ramadhan Sananta dan David Beckham harus ditinggalkan di Indonesia.

Sananta tak dibawa ke China awalnya karena klubnya, Persis Solo tak mengizinkan sang pemain pergi. Hal itu bukan tanpa sebab, karena Persis pun tengah krisis pemain depan setelah sejumlah pemainnya mengalami cedera dan berbagai halangan lainnya.

Sementara Beckham Putra mengalami cedera jelang Asian Games 2023. Alhasil pemain Persib Bandung itu harus rela tak bisa memperkuat Timnas Indonesia U-24.

Kendati demikian, Beckham dan Sananta dikabarkan siap menyusul Timnas Indonesia U-24 ke Asian Games 2023. Apalagi pasukan Indra Sjafri sudah membawa Garuda Muda lolos ke 16 besar, sehingga hadirnya Sananta dinilai The Thao 247 amat penting.

Sayangnya, ternyata hanya Sananta yang bisa ikut menyusul Timnas Indonesia U-24 ke China. Sebab Beckham dikabarkan masih belum pulih, sehingga terlalu berisiko jika tetap memainkanya.

The Thao 247 sendiri tahu betul Sananta dan Beckham merupakan pemain andalan Timnas Indonesia U-24. Hal itu mereka lihat sejak SEA Games 2023 dan Piala AFF U-23 2023.