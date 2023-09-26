Kembali Batal Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Beckham Putra Fokus Pulihkan Diri Bersama Persib Bandung

BANDUNG – Baru-baru ini pencinta sepakbola Tanah Air dibuat senang karena adanya isu mengenai Ramadhan Sananta dan Beckham Putra yang akan terbang ke China untuk memperkuat Timnas Indoensia U-24 di Asian Games 2023. Namun, hanya Sananta yang benar-benar berangkat karena Beckham diketahui masih berkutat dengan cederanya.

Seperti yang diketahui, Beckham dan Sananta ditinggalkan di Indonesia karena alasan berbeda. Sananta kala itu masih dibutuhkan Persis Solo untuk menghadapi laga Liga 1 2023-2024, sedangkan Beckham memang tak bisa bermain karena cedera.

BACA JUGA: Ini Penyebab Persis Solo Akhirnya Mau Lepas Ramadhan Sananta ke Asian Games 2023

Karena alasan cedera itulah, Beckham pun tak bisa menemani Sananta untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia U-24 yang tengah berjuang di babak 16 besar. Beckham Putra bahkan masih diharuskan menjalani secara terpisah saat Persib Bandung menjalani latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (26/9/2023).

Dokter Persib Bandung, Mochamad Rafi Ghani mengatakan saat ini Beckham Putra masih diharuskan menjalani pemulihan. Sebab cedera paha kanan bagian dalam yang dialami belum pulih sepenuhnya.

"Mungkin ada pertanyaan kenapa Beckham kemarin dipanggil timnas lagi. Jadi memang pada saat pertama dipanggil (timnas) dia melakukan tes kemampuan fisik kesehatan di Jakarta. Ternyata hasilnya setelah dibandingkan dengan saat memperkuat SEA Games memang di bagian cedera ada penurunan. Jadi sama dokter tim nasional dikembalikan ke kita," sambung Rafi Ghani.

Rafi Ghani membenarkan cedera yang dialami Beckham Putra sudah mulai mengalami perbaikan. Namun proses pemulihan belum optimal.

"Tapi tim kesehatan timnas akan tetap memantau sambil koordinasi dengan kita di Persib," sambung Rafi Ghani.