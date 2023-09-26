Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Penyebab Persis Solo Akhirnya Mau Lepas Ramadhan Sananta ke Asian Games 2023

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:17 WIB
Ini Penyebab Persis Solo Akhirnya Mau Lepas Ramadhan Sananta ke Asian Games 2023
Ramadhan Sananta siap membela Timnas Indonesia U-24. (Foto: PSSI)
A
A
A

INI penyebab Persis Solo akhirnya mau lepas Ramadhan Sananta ke Asian Games 2023. Sebelumnya, klub Liga 1 itu enggan melepas pemainnya dengan berbagai alasan.

Persis Solo awalnya enggan melepas Ramadhan Sananta karena krisis penyerang. Klub dengan julukan Laskar Sambernyawa itu juga sedang mempersiapkan diri melakoni pertandingan di ajang Liga 1 2023-2024.

Ramadhan Sananta

Namun, kini Persis akhirnya mau melepas Ramadhan Sananta ke Asian Games 2023. Alasan keduanya melepaskan pemainnya tentu demi kepentingan negara.

Selain itu, Timnas Indonesia U-24 juga membutuhkan kekuatan tambahan untuk melaju ke babak 16 besar. Kabar bergabungnya Sananta dan Beckham Putra dapat bermain di Asian Games 2023 telah ditegaskan oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional (BTN).

"Nanti malam Sananta dan Beckham berangkat ke China," ujar Sumardji kepada media, Senin 25 September 2023.

"Karena ini kepentingan negara, jadi mereka melepas Sananta ke Timnas U-24 Indonesia," lanjutnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629815/prediksi-ranking-fifa-timnas-indonesia-usai-lawan-arab-saudi-bisa-salip-vietnam-oap.jpg
Prediksi Ranking FIFA Timnas Indonesia usai Lawan Arab Saudi: Bisa Salip Vietnam!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia.jpg
FIFA Bocorkan Soal Pengadu 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia, Indonesia atau Vietnam?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement