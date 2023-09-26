Ini Penyebab Persis Solo Akhirnya Mau Lepas Ramadhan Sananta ke Asian Games 2023

INI penyebab Persis Solo akhirnya mau lepas Ramadhan Sananta ke Asian Games 2023. Sebelumnya, klub Liga 1 itu enggan melepas pemainnya dengan berbagai alasan.

Persis Solo awalnya enggan melepas Ramadhan Sananta karena krisis penyerang. Klub dengan julukan Laskar Sambernyawa itu juga sedang mempersiapkan diri melakoni pertandingan di ajang Liga 1 2023-2024.

Namun, kini Persis akhirnya mau melepas Ramadhan Sananta ke Asian Games 2023. Alasan keduanya melepaskan pemainnya tentu demi kepentingan negara.

Selain itu, Timnas Indonesia U-24 juga membutuhkan kekuatan tambahan untuk melaju ke babak 16 besar. Kabar bergabungnya Sananta dan Beckham Putra dapat bermain di Asian Games 2023 telah ditegaskan oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional (BTN).

"Nanti malam Sananta dan Beckham berangkat ke China," ujar Sumardji kepada media, Senin 25 September 2023.

"Karena ini kepentingan negara, jadi mereka melepas Sananta ke Timnas U-24 Indonesia," lanjutnya kemudian.